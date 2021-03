Hà Tĩnh: Kiến nghị xử phạt 12 triệu đồng với 3 người đổ rác bừa bãi

Công an xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người dân đổ rác không đúng nơi quy định, đồng thời kiến nghị xử phạt mỗi người 4 triệu đồng.

Đại úy Hoàng Trọng Chính - Trưởng Công an xã Cẩm Thành cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên về việc xử lý vấn nạn đổ rác không đúng nơi quy định tại các xã, thị trấn trên địa bàn, trong 2 ngày (6 - 7/3), qua trình tuần tra kiểm soát tại khu vực QL 1A đoạn qua thôn Hưng Mỹ (Cẩm Thành), lực lượng công an đã phát hiện 3 người dân đang có hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Vào khoảng 11h ngày 6/3/2021, Công an xã Cẩm Thành phát hiện anh Nguyễn Viết Dũng (SN 1995, trú tại Thạch Văn, Thạch Hà) có hành vi đổ rác không đúng nơi quy định tại thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên).

Cụ thể: Vào khoảng 11h và 17h30 phút ngày 6/3/2021, lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Viết Dũng (SN 1995, trú tại Thạch Văn, Thạch Hà) và chị Lê Thị Tuyết (SN 1982, trú tại thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành) lần lượt có hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng.

Tiếp đến, vào lúc 9h ngày 7/3/2021, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện chị Phí Thị Xuân Trang (SN 1984 trú tại thôn Tân An, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) cũng có hành vi vi phạm tương tự.

Công an xã Cẩm Thành đã buộc 3 người vi phạm thu dọn số rác thải nói trên, chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị UBND xã xử phạt mỗi người 4 triệu đồng.

Bảo Trung