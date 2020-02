Hành hung vợ cũ, lĩnh 15 tháng tù giam

Chiều 20/2, Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức phiên tòa xét xử Nguyễn Chiến Thắng (SN 1985, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Chiến Thắng tại phiên xét xử

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Chiến Thắng và chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang trước đó là vợ chồng nhưng đã ly hôn, có 2 con chung.

Sau khi phát hiện có tin nhắn kèm theo hình ảnh của chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang chỉ mặc nội y và hai con gái của mình trên mạng xã hội nên Nguyễn Chiến Thắng bức xúc và gặp chị Trang nói chuyện tìm cách gỡ hình ảnh, bài viết trên mạng xã hội. Nhưng chị Trang lẩn tránh.

Khoảng 8h30 ngày 25/9/2019, khi đến quán cà phê Quỳnh Hương (phường Sông Trí, nay là Hưng Trí - TX Kỳ Anh) thì Thắng gặp chị Trang. Thắng đã chửi bới và tát vào mặt chị Trang, rồi dùng tay nắm tóc kéo lên xe ô tô để đi về nhà nói chuyện nhưng chị Trang giằng co không chịu lên xe.

Do có người can ngăn nên Nguyễn Chiến Thắng đi xe đến Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh. Tại đây, Thắng thấy chị Trang ngồi chờ ở phòng khám nên lấy chiếc ô đánh. Khi chị Trang bỏ chạy, Thắng đuổi theo cầm tóc kéo lên xe ô tô của mình nhưng chị Trang không chịu.

Khi một số người đến can ngăn thì Nguyễn Chiến Thắng lấy trong túi quần ra một chiếc kéo để đe dọa mọi người, đồng thời dọa đâm vào đùi chị Trang.

Trong khi đang giằng co, thấy cán bộ Công an TX Kỳ Anh đến nên Nguyễn Chiến Thắng lên xe bỏ chạy. Quá trình giằng co hai bên, đã gây ra chấn động não và nhiều vết xây xát trên cơ thể chị Trang, phải đi bệnh viện điều trị, với mức độ tổn thương cơ thể là 12%.

Sau khi phạm tội, Nguyễn Chiến Thắng đến Công an TX Kỳ Anh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Chiến Thắng 15 tháng tù giam, đồng thời bồi thường 29 triệu đồng các chi phí dân sự cho chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Trương Minh