Hoạt động báo chí góp phần hỗ trợ lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền.

Chiều 8/6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), phát động cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, thông tấn, báo chí và đông đảo nhà báo tiêu biểu trong, ngoài lực lượng CAND cùng dự. Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác báo chí, truyền thông và phối hợp tuyên truyền bảo đảm ANTT thời gian qua. Theo đó, các cơ quan báo chí đã tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, chủ động, kịp thời triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; đăng tải nhiều bài viết chất lượng về thành tích của lực lượng CAND.

Tiếp đó, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND đã công bố Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Giải báo chí với chủ đề “Vì bình yên Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của CAND; vai trò, vị trí và đóng góp của lực lượng công an trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh Bộ Công an)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an gửi ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự cống hiến, đóng góp quan trọng của đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí.

Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí trong thời gian tới; tuyên truyền có chiều sâu công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND cùng các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thiện, trưởng thành về mọi mặt, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo báo chí CAND cần bám sát nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng… Phát huy chặt chẽ mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí và lực lượng CAND

5 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt nhiều mục tiêu. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp và trực tiếp lãnh đạo triển khai các giải pháp về bảo vệ ANQG, bảo đảm ANTT, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên tại cơ sở.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhà báo và Công luận khu vực Bắc miền Trung cho rằng, cần đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về nhiệm vụ của lực lượng Công an.

5 tháng đầu năm, Công an Hà Tĩnh điều tra, khám phá 185 vụ/394 đối tượng phạm tội hình sự; phát hiện, bắt giữ 62 vụ/109 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 2 bánh heroine, 80kg và gần 50.000 viên ma tuý tổng hợp; 132 vụ/143 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, khởi tố 32 vụ/60 bị can; 270 vụ/271 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khởi tố 2 vụ/2 bị can.

Nhà báo Trương Mai Thuỷ - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh mong muốn lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong hoạt động cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Đề án 06 tiếp tục được triển khai hiệu quả; công tác PCCC trong tình hình mới được tăng cường. Triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT trên địa bàn; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 13.216 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng; công tác xây dựng công an xã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Hà Tân khẳng định, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Công an trong việc cung cấp thông tin; đồng thời mong muốn lực lượng công an tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ những người làm công tác báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Công an Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ, phản ánh kịp thời, sinh động quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an; kịp thời phát hiện, phản ánh xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm, các hoạt động tội phạm; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phục vụ hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.

Đặc biệt, nhiều bài viết đã thể hiện những chiến công xuất sắc và hình ảnh người chiến sĩ CAND; tuyên truyền điển hình tiên tiến về ANTT, gương người tốt, việc tốt...

Đại tá Nguyễn Hồng Phong mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan quản lý, các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền; duy trì và phát huy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và lực lượng CAND trong thực thi công vụ.

Tại buổi gặp mặt, các cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã được biểu dương, khen thưởng.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin liên quan: Các cơ quan báo chí Hà Tĩnh tham gia bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng Cùng với các cơ quan báo chí trong cả nước, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh đã được cập nhật các kiến thức mới về xây dựng Đảng và kinh nghiệm tham gia giải Búa liềm vàng.

Thuỳ Dương