Hưởng ứng Liên hoan Phim toàn quốc về an toàn giao thông

Sở TT&TT Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, các đơn vị truyền thông cấp huyện tích cực tuyên truyền và lựa chọn tác phẩm tham dự Liên hoan Phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023.

Thực hiện Văn bản số 116/VPBATGT ngày 29/9/2023 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tham dự Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2023, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử tỉnh, trung tâm VH-TT các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch và Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia cuộc thi.

Đồng thời, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu về thể loại phóng sự có chủ đề liên quan tới ATGT thời lượng không quá 8 phút và clip/phim phản ánh những tấm gương hành động tích cực của người thi hành công vụ, người tốt việc tốt trong đảm bảo trật tự ATGT hoặc các nội dung liên quan trật tự ATGT, thực trạng môi trường giao thông, văn hóa giao thông (gọi là “Ống kính giao thông”) thời lượng không quá 3 phút, gửi về Sở TT&TT để tổng hợp, tổ chức đánh giá, lựa chọn trước ngày 16/10/2023. Đầu mối liên hệ: đồng chí Bùi Quang Thìn, Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí và Xuất bản; điện thoại: 0943.038.338.

Theo Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phim tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 phải thể hiện rõ chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, tập trung các nội dung chủ yếu: nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Thực trạng về quản lý lái xe và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc quản lý đội ngũ lái xe; thực trạng chấp hành pháp luật về TTATGT của người điều khiển phương tiện; vấn đề mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia, sử dụng điện thoại và không thắt dây an toàn trên ô tô, không sử dụng mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy.

Những nguy cơ, hệ lụy, tác động tiêu cực đến xã hội từ những vụ TNGT; những giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện; tấm gương người tốt việc tốt trong bảo đảm TTATGT; clip về văn hóa giao thông; những bài học kinh nghiệm và phân tích trách nhiệm sau các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng...

