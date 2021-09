Khởi tố cán bộ lập danh sách khống người nhận tiền hỗ trợ

Công an TP. Thủ Đức (TP. HCM) phát hiện nhiều bất thường trong công tác lập danh sách các đối tượng thuộc diện khó khăn, mất việc làm để nhận gói hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an TP. HCM, trong tối 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức, TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hồng Sơn (51 tuổi; ngụ phường Phú Hữu) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP. HCM).

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Được biết, trước đó từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an TP. Thủ Đức phát hiện nhiều bất thường trong công tác lập danh sách các đối tượng thuộc diện khó khăn, mất việc làm để nhận gói hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Sơn là cán bộ chuyên trách bảo trợ xã hội, lao động, việc làm, được xác định móc nối với chủ nhà trọ, những người liên quan lập sai danh sách các đối tượng để nhận hỗ trợ.

Những người được lên danh sách không nằm trong diện nhận được gói hỗ trợ, tổng số tiền bị ông Sơn làm khống khoảng 10 triệu đồng.

Công an cho hay, những người được lập danh sách khống có mối quan hệ thân thiết với ông Sơn.

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, bị can hợp tác, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Theo SK&ĐS