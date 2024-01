Khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng

Việc khởi tố đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng, SN 1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố.

Trước đó, ngày 2/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Hoàng Quốc Vượng. Ngày 4/1, ngay sau khi Viện KNSD tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với bị can Hoàng Quốc Vượng theo quy định.

Ông Hoàng Quốc Vượng từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương từ tháng 8/2010.

Trước đó, tại Bộ Công thương, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội nhận hối lộ.

Theo CAND