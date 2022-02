Khởi tố, tạm giam Giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên-Huế

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người là nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN-MT, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận.