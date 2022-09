Khởi tố vụ án cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Dương

Chiều 8/9, theo nguồn tin riêng của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương này. Vụ án được khởi tố theo Khoản 3, Điều 313 Bộ Luật hình sự quy định về vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy quán Karaoke tại Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có địa chỉ tại 166C khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An. Cơ sở xây dựng trên diện tích đất khoảng 578,52 m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 500 m2, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.500 m2, có kết cấu xây dựng tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

Cơ sở kinh doanh karaoke này do ông Lê Anh Xuân (ngụ tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán karaoke này gồm 30 phòng; trong đó có 29 phòng hát, một nhà kho. Cũng theo báo cáo, quán karaoke có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan, biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy vào các năm 2019, 2021 và 2022.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 6/9/2022, Công an thành phố Thuận An nhận được tin báo xảy ra cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An đã kịp thời điều động 3 xe chữa cháy, một xe chở phương tiện cùng 22 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đề nghị chi viện 6 xe chữa cháy, 2 xe thang, xe trạm bơm, xe chở phương tiện cùng 44 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một, Công an thành phố Dĩ An tới hiện trường dập lửa. Thời gian từ khi tiếp nhận tin báo đến khi có mặt tại hiện trường để chữa cháy là khoảng 10 phút.

Sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cháy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy-cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng có liên quan đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, triển khai các chiến thuật chữa cháy tìm kiếm người bị nạn, huy động lực lượng bảo vệ an ninh trật tự nơi xảy ra cháy...

Tổng diện tích cháy khoảng 400 m2, cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của cơ sở. Chất cháy chủ yếu là vải, mút xốp, gỗ... Đám cháy được khống chế vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 6/9. Tuy nhiên bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ, lực lượng Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tiếp tục dập tàn đến tối 7/9.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bắt đầu tìm kiếm người còn mắc kẹt trong cơ sở chưa thoát ra được, đồng thời, đưa những người tử vong ra ngoài.

Công an cho biết đã tìm thấy 32 thi thể tại vụ cháy (bước đầu xác định danh tính nạn nhân gồm 15 nữ, 17 nam). Công an tỉnh Bình Dương trưng cầu giám định hỗ trợ của Bộ Công an phối hợp tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định kỹ nguyên nhân vụ cháy và khẩn trương điều tra trách nhiệm liên quan. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của các nạn nhân và nhận định của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke.

Chiều cùng ngày (ngày 8/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện Đa khoa An Phú (thành phố Thuận An) thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy trên đang điều trị tại đây; đồng thời trực tiếp tới kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã tới chia buồn, động viên gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cháy, ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Tin liên quan: Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: Đã phát hiện 32 người thiệt mạng Theo số liệu ban đầu, trong 32 nạn nhân thiệt mạng ở vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương, có 16 người là nữ và 16 người là nam.

Theo Baotintuc