Làm rõ uẩn khúc xung quanh cái chết của một học sinh

5 tháng sau cái chết của một học sinh ở Trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), người thân của em vẫn chờ đợi ngày mọi việc được làm sáng tỏ. Để làm rõ những uẩn khúc cho gia đình nạn nhân, PV Báo Hà Tĩnh đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Chị Cao Thị Tuần không khỏi đau xót khi nói về cái chết của cậu con trai

Báo Hà Tĩnh nhận được đơn kiến nghị của chị Cao Thị Tuần (SN 1974, trú thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) với nội dung: “Ngày 17/12/2021, tôi nghe tin con trai mình (cháu Nguyễn Hồng P. SN 24/1/2007, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam – PV) đánh nhau. Do trên trán phải của cháu sưng to, bầm tím nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, đến sáng 20/12, cháu qua đời (theo tóm tắt hồ sơ bệnh án, bệnh nhân vào viện ngày 17/12/2021 vì hôn mê, co giật sau chấn thương sọ não. Bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng bên phải, đụng đập chảy máu não thùy trán phải, xuất huyết dưới nhện, phù não – PV).

Hiện, chúng tôi vẫn chưa biết ai là người gây ra cái chết cho con trai. Nguyện vọng của gia đình là cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ sự việc và kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Trao đổi với PV, chị Tuần cho biết thêm: “Tôi được biết, hôm đó một số bạn trong lớp P. bị nhóm học sinh lớp 8 (cùng trường) đánh sau giờ tan học. Do bạn cùng lớp (Nguyễn Quang Đ. - PV) bị đánh ngất nên con tôi chạy vào đỡ và cũng bị đánh vào đầu. Sau đó, P. cùng thầy giáo chủ nhiệm đưa bạn vào Trạm Y tế xã Kỳ Nam để kiểm tra. Tại đây, P. chỉ vào vết thương ở trán và nói cháu bị đau nhưng Công an xã Kỳ Nam vẫn đưa con tôi về trụ sở để lấy lời khai mà không hề thông báo với gia đình”.

Từ nội dung phản ánh của chị Tuần, ngày 25/4, PV Báo Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Trung tá Lê Công Hòa – nguyên Trưởng Công an xã Kỳ Nam (hiện đang công tác tại Công an TX Kỳ Anh) và được biết, trong vụ ẩu đả hôm đó (trưa 17/12/2021), em Nguyễn Quang Đ. bị đánh ngất và có biểu hiện co giật nên mọi người đã nhanh chóng đưa vào Trạm Y tế xã. Lúc này, Công an xã Kỳ Nam đã triệu tập một số học sinh có liên quan, trong đó có các em Nguyễn Hồng P. và Bùi Viết Nam H. (học sinh lớp 8 cùng trường) để lấy lời khai.

Tuy nhiên, kết thúc quá trình lấy lời khai, không có bất cứ biên bản nào ghi nhận các bên tham gia. “Xét thấy đây là vụ ẩu đả đơn thuần giữa các học sinh và thời điểm đó đã quá trưa nên chúng tôi khuyên người nhà đưa các em về, đồng thời, hẹn chiều tiếp tục lên làm việc. Chính vì vậy, không có biên bản nào thể hiện việc bố của P. có mặt” - Trung tá Hòa thừa nhận.

Chị Cao Thị Tuần: Tại vị trí này, P. loạng choạng rồi nôn mửa, sau đó, gia đình chúng tôi đã đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi thêm với PV qua điện thoại vào ngày 13/5, Trung tá Lê Công Hòa cho biết, trong lúc cấp bách (đưa em Quang Đ. vào trạm y tế - PV), công an xã đã nhờ các bạn cùng lớp P. thông tin cho thầy giáo chủ nhiệm để liên hệ với gia đình em P. Về việc này, Trung tá Hòa thừa nhận đây là sai sót về mặt quy trình.

Trả lời câu hỏi: “Vì sao P. đã thông báo mình bị thương ở đầu nhưng công an xã vẫn không cho cháu tiến hành kiểm tra mà vẫn mời về trụ sở?”, Trung tá Hòa cho biết, tại thời điểm đó, do quan sát thấy P. không có các dấu hiệu bất thường và trên trán không xuất hiện các vết thương như u đầu, bầm tím…

PV Báo Hà Tĩnh làm việc với Trung tá Lê Công Hòa – nguyên Trưởng Công an xã Kỳ Nam xung quanh sự việc.

Làm rõ hơn một số nội dung xoay quanh sự việc, Đại úy Nguyễn Thế Đức – Phó Đội trưởng Đội Hình sự (Công an TX Kỳ Anh) cho biết: Quá trình điều tra, đơn vị xác định có tất cả 18 em liên quan, theo đó, 11 học sinh lớp 8 tham gia đánh 7 học sinh lớp 9. Ngày 14/4/2022, Công an TX đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với M.H.A. (SN 2008) về tội “Cố ý gây thương tích”. Cơ quan điều tra đã xác định thủ phạm trực tiếp gây ra cái chết của P. là Bùi Viết Nam H. (học sinh lớp 8 cùng trường) và đã thông báo với gia đình H. Hiện, đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu, xem xét hình thức xử lý phù hợp đối với học sinh này.

Giải thích về việc khởi tố bị can M.H.A., Đại úy Đức cho biết, trong số 11 học sinh lớp 8, chỉ duy nhất H.A. đủ tuổi khởi tố (đủ 14 tuổi - PV). Dù không phải là người trực tiếp gây ra cái chết cho P. nhưng A. đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với P.

Trường TH & THCS Kỳ Nam - nơi nạn nhân Nguyễn Hồng P. theo học.

Đại úy Đức khẳng định quá trình điều tra, xác minh được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng đối tượng. “Do các đối tượng đều đang ở độ tuổi vị thành niên nên các cơ quan tiến hành tố tụng đều có sự cân nhắc, thận trọng” - Đại úy Đức nhấn mạnh.

Đại úy Đức cũng đồng tình, việc không lập biên bản ghi nhận sự việc tại cuộc làm việc vào trưa 17/12 là sơ suất của Công an xã Kỳ Nam nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Công an TX Kỳ Anh cũng đã nhiều lần làm việc trực tiếp với gia đình chị Cao Thị Tuần về vấn đề bồi thường dân sự. Việc bồi thường cho chị Tuần do gia đình của 11 học sinh lớp 8 có trách nhiệm thực hiện. Đến nay, chị Tuần đã đưa ra mức bồi thường với số tiền 200 triệu đồng.

Đại úy Đức nhìn nhận, việc đề cập tới vấn đề tiền bồi thường với chị Cao Thị Tuần không xuất phát từ mục đích để sự việc “chìm xuồng” mà mang ý nghĩa ràng buộc trách nhiệm với các bên liên quan, khắc phục một phần hậu quả, xoa dịu nỗi đau cho gia đình P.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Hoàng – Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh: “Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong điều tra, xác minh. Hiện, chúng tôi đang củng cố và đánh giá các tài liệu, chứng cứ để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật”. Qua sự việc lần này, Công an TX Kỳ Anh sẽ phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là đối với các em học sinh nhằm trả lại môi trường học đường bình yên, an toàn.

Luật sư Phan Văn Chiều – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (TP. Hà Tĩnh) nhìn nhận: “Quá trình xác minh, làm rõ sự việc, việc các cơ quan chức năng mời các bên liên quan đến làm việc là hoàn toàn đúng quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc, cháu P. vẫn chưa đủ 16 tuổi nên theo Điều 1 Luật trẻ em 2016, cháu thuộc đối tượng trẻ em, là chủ thể được pháp luật bảo vệ “đặc biệt”. Theo đó, căn cứ theo khoản 3 Điều 47 Luật Trẻ em 2016, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Việc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Theo Luật sư Chiều, khi mời cháu đến làm việc, cơ quan có thẩm quyền cần thông báo đến gia đình/thầy cô giáo hoặc người giám hộ của cháu để đảm bảo tâm lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Khi cháu P. thông báo mình có dấu hiệu bị thương tích, cần phải đưa cháu vào cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, mặt khác, nhanh chóng liên lạc với gia đình hoặc người giám hộ để biết tình trạng, từ đó phối hợp cứu chữa, đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho cháu.

Thùy Dương - Anh Tấn