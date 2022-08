Lãnh đạo tỉnh chung vui “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Kỳ Anh

Thời gian qua, tình hình an ninh nông thôn ở thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) luôn ổn định, không phát sinh các điểm nóng về ANTT, không có khiếu kiện, khiếu nại đông người và vượt cấp.

Sáng nay (16/8), thôn Hải Hà - xã Lâm Hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ). Đây là đơn vị được chọn tổ chức làm điểm của huyện Kỳ Anh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn; Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Kỳ Anh cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thôn Hải Hà.

Hải Hà là thôn nằm ở phía Tây Nam của xã Lâm Hợp, có địa giới hành chính giáp ranh với thôn Minh Châu (xã Lâm Hợp) và các thôn: Đông Hà, Trung Hà (xã Kỳ Sơn). Thôn Hải Hà có 317 hộ, với 1.118 nhân khẩu, tổng diện tích tự nhiên khoảng 4 km2.

Cán bộ và Nhân dân thôn Hải Hà biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an xã, thôn Hải Hà xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thôn và từng cụm dân cư.

Ông Lê Viết Thắng - Bí thư chi bộ thôn Hải Hà báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thông qua các cuộc họp chi bộ, họp Nhân dân, các tổ chức đoàn thể ở thôn, các tổ liên gia…, thôn đã lồng ghép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và các nội dung về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Hải Hà.

Từ đó, Nhân dân đã mạnh dạn tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời báo cáo Công an xã để xử lý vụ việc xảy trên địa bàn thôn; cung cấp những tin báo có giá trị giúp cho lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn.

Thôn Hải Hà thường xuyên chỉ đạo công an viên thôn phối hợp với Công an xã tăng cường công tác tuần tra, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm pháp trên địa bàn.

Từ đó, trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn ổn định. Các vụ việc trộm cắp tài sản trên địa bàn giảm; người dân ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng về trên địa bàn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong năm qua, trên địa bàn thôn Hải Hà không xảy ra đánh nhau, gây rối trật tự nơi công cộng; các mâu thuẫn nhỏ trong Nhân dân đã được hòa giải kịp thời.

Dịp này, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Hải Hà.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh cũng tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Hải Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn biểu dương những thành tích, kết quả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ và Nhân dân thôn Hải Hà đạt được thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, thôn Hải Hà cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn, đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức phù hợp, sinh động, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; gắn kết phong trào bảo vệ ANTQ với các phong trào khác của địa phương. Chăm lo xây dựng đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân trên địa bàn; thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là phát huy dân chủ trong đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Chỉ đạo và củng cố xây dựng lực lượng công an viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng làm chỗ dựa cho Nhân dân trong đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Các ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện nghiêm túc các nghị quyết liên tịch trong đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Lâm Hợp, Công an tỉnh tặng giấy khen cho cán bộ, Nhân dân xã Lâm Hợp; UBND huyện Kỳ Anh tặng giấy khen cho cán bộ, Nhân dân thôn Hải Hà.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đại diện lãnh đạo xã Lâm Hợp.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho cán bộ, Nhân dân thôn Hải Hà.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng trao tặng giấy khen cho 3 cá nhân ở thôn Hải Hà có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Vũ Huyền