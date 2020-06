Lừa “chạy” xuất khẩu lao động qua New Zealand, nữ 8X ở Hà Tĩnh lĩnh án 15 năm tù

Với thủ đoạn lừa xuất khẩu lao động qua New Zealand, Trần Thị Hoa (SN 1980, trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã khiến 4 nạn nhân sập bẫy với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm vào sáng 25/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã kết án Trần Thị Hoa (SN 1980, trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng cuối năm 2018, thông qua anh N.Đ.S. (chồng Trần Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại New Zealand), Hoa biết bạn của chồng là chị T. làm thủ tục cho người khác đi New Zealand nên đã chủ động liên hệ, nhận làm tư vấn, giới thiệu khách hàng có nhu cầu qua New Zealand làm việc.

Từ cuối năm 2018 đến tháng 5/2019, Trần Thị Hoa đã giới thiệu 3 khách hàng (cùng trú tại xã Thạch Bằng, nay thuộc thị trấn Lộc Hà) cho chị T. Theo thỏa thuận, Hoa được trả tiền công 450 triệu đồng/3 khách hàng và nếu khách không đi được New Zealand, Hoa phải trả lại tiền.

Do mong muốn của khách hàng không thực hiện được, chị T. đã hoàn trả đầy đủ lại tiền cho khách. Đến giữa tháng 3/2019, do thấy Hoa không trung thực, chị T. không còn nhận khách hàng do Hoa giới thiệu.

Cũng trong thời gian này, Trần Thị Hoa vay Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà và một số cá nhân ở TP. Hà Tĩnh, Lộc Hà khoảng 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không có tiền trả nợ, Hoa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Mặc dù không được bất kỳ tổ chức nào cấp phép hay giao chức năng, nhiệm vụ làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động tại New Zealand nhưng khi ông P.Đ.M, bà N.T.N, bà T.T.P. và ông T.H.Y. (đều trú tại Lộc Hà) nhờ làm thủ tục cho con đi xuất khẩu lao động, Hoa cam kết sẽ làm thủ tục thông qua hình thức xin cấp visa đi du lịch; đồng thời hứa hẹn trong vòng 30 đến 45 ngày sẽ làm xong thủ tục và sang đến New Zealand sẽ sắp xếp tìm việc làm.

Nếu không đi được, Hoa sẽ trả lại đầy đủ số tiền đã nhận.

Sau khi nhận tiền của những người này, Hoa không làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại New Zealand như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 nạn nhân tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Hoa nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Căn cứ vào các tình tiết trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Thị Hoa 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 1,8 tỷ đồng cho các nạn nhân.

