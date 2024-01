Ngăn lửa nơi “thủ phủ” chăn, ga, gối, đệm ở Hà Tĩnh

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, lực lượng Công an xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao ý thức cho người dân tại “thủ phủ” chăn ga, gối đệm.

Tất cả các hộ kinh doanh chăn ga, gối đệm tại xã Đồng Môn đều trang bị bình chữa cháy, gắn tiêu lệnh chữa cháy và nội quy PCCC.

Hiện, toàn xã Đồng Môn có 123 hộ sản xuất, kinh doanh, trong đó có 28 hộ kinh doanh mặt hàng chăn, ga, gối, đệm. Thời điểm này, các hộ đang tăng cường nhập hàng để buôn bán trong dịp tết.

Tuy nhiên, tại một số hộ kinh doanh mặt hàng chăn ga gối nệm có diện tích kinh doanh nhỏ, chủ cơ sở tận dụng tối đa mặt bằng để tập kết nguyên vật liệu, hàng hóa. Các vật liệu để kinh doanh chủ yếu như vải, đệm mút, len sợi... nên chỉ cần lơ là trong công tác phòng tránh, nguy cơ cháy có thể xảy ra.

Xuất phát từ điều kiện thực tế, để đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của người dân, thời gian qua, Công an xã Đồng Môn đã tiến hành rà soát, kiểm tra, tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Đồng thời, lực lượng công an còn chủ động bám địa bàn, phối hợp các đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về PCCC trong Nhân dân.

Ông Văn Ngọc Minh (ở giữa) luôn chú trọng đến công tác PCCC.

Ông Văn Ngọc Minh - chủ cửa hàng kinh doanh chăn, ga, gối, đệm Minh Nga (thôn Đồng Thanh) cho biết: “Gia đình tôi kinh doanh mặt hàng này đã hơn 10 năm nay. Nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình kinh doanh nên gia đình đặc biệt chú trọng đến công tác PCCC. Chúng tôi đã đầu tư, trang bị bình chữa cháy, nâng cấp hệ thống dây điện, mở lối thoát hiểm... Ngoài ra, với sự hướng dẫn của lực lượng Công an xã Đồng Môn, cơ sở đã trang bị thêm 4 bình chữa cháy. Các thành viên trong gia đình và nhân công đều được trang bị kiến thức về PCCC và cách sử dụng bình chữa cháy”.

Không chỉ ông Minh mà hơn 2.000 hộ dân ở xã Đồng Môn đã được lực lượng công an xã tuyên truyền qua cuộc họp ở thôn hoặc qua loa phát thanh. Nhờ vậy, nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh chăn, ga, gối, đệm đã tự trang bị bình chữa cháy, nghiên cứu về kỹ năng xử lý ban đầu các tình huống cháy nổ, do đó, phong trào toàn dân tham gia PCCC được nâng cao.

Cùng với đó, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh sửa chữa lại hệ thống điện nhằm đảm bảo an toàn, sắp xếp hàng hóa khoa học, không đè lên hệ thống điện và lối thoát hiểm, đảm bảo số lượng bình chữa cháy đủ theo quy định...

Tổ liên gia an toàn về PCCC đã tích cực phát huy vai trò tuyên truyền trong công tác PCCC.

Bên cạnh việc tuyên truyền PCCC tới từng hộ kinh doanh, xã Đồng Môn còn thành lập Tổ liên gia an toàn về PCCC tại tổ liên gia 10, thôn Quyết Tiến.

Bà Nguyễn Thị Lương - Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn về PCCC cho biết: “Hầu hết các hộ kinh doanh, đặc biệt là mặt hàng chăn, ga, gối, đệm trên địa bàn đều có quy mô nhỏ lẻ, xen kẽ trong các khu dân cư. Vì thế, cháy nổ luôn là mối đe dọa tiềm ẩn. Từ khi được thành lập vào đầu năm 2023 đến nay, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về công tác PCCC. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, rà soát các mối nguy cơ mất an toàn về PCCC, tránh “bà hỏa” ghé thăm”.

Người dân xã Đồng Môn ký cam kết thực hiện các quy định về PCCC...

Song song với công tác kiểm tra, Công an xã Đồng Môn cũng tổ chức các buổi tập huấn về công tác PCCC, cách xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra và cách thoát nạn trong điều kiện môi trường nhiễm khói, khí độc, cách thoát hiểm, sơ cấp cứu người bị nạn khi xảy ra sự cố...

Ngoài ra, lực lượng công an đã tổ chức nhiều buổi hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy cho người dân của 9/9 thôn. Hiện phần lớn các hộ gia đình, hộ sản xuất, kinh doanh ở Đồng Môn cũng đã trang bị bình chữa cháy. Đặc biệt, với 28 hộ kinh doanh chăn ga gối đệm đã được trang bị 3 - 4 bình chữa cháy, nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy cũng được người dân gắn tại các vị trí dễ nhìn thấy để tiện cho công tác phòng chống cháy nổ.

Hiện nay, phần lớn hộ dân tại xã Đồng Môn đã trang bị bình chữa cháy và được tập huấn kiến thức về PCCC.

Thiếu tá Lê Đăng Tiến - Trưởng Công an xã Đồng Môn cho biết: “Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, chúng tôi đã tham mưu cho UBND xã thành lập 3 điểm chữa cháy công cộng và tổ liên gia an toàn PCCC tại thôn Quyết Tiến. Đặc biệt, với 123 hộ sản xuất, kinh doanh, trong đó có 28 hộ kinh doanh mặt hàng chăn, ga, gối, đệm, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng, đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo công tác PCCC. Tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình đối với những cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, coi trọng công tác PCCC với phương châm chữa cháy tại chỗ.

Tuy nhiên, cùng với sự chủ động, vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, hộ sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành quy định về PCCC theo phương châm “phòng hơn chống”.

Thùy Anh - Văn Giáp