Nghệ An: Xử lý vụ em trai lãnh đạo huyện trúng đấu giá 23/56 lô đất

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Ngọc (SN 1979, trú tại thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân), nguyên là công chức địa chính thị trấn Xuân An về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.