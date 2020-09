Người đàn ông quê lúa ở Nghệ An chuyên vào Hà Tĩnh trộm xe máy

Đối tượng Đường Minh Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bỏ trốn khi bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát giác, truy nã và sau đó quay lại đầu thú.

Sáng nay (28/9), TAND huyện Can Lộc tổ chức phiên toà sơ thẩm xét xử đối với Đường Minh Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phiên tòa xử Đường Minh Thịnh vào sáng 28/9/2020.

Theo bản cáo trạng, trong thời gian từ ngày 12/12/2019 đến 29/12/2019, Đường Minh Thịnh và Nguyễn Công An (SN 1986, trú tại thôn Thành Sơn, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Can Lộc.

Vụ thứ nhất, khoảng 14h ngày 12/12/2019, Đường Minh Thịnh điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Công An đến huyện Can Lộc tìm “mồi”, khi đi đến khu vực phía sau Tượng đài Xô viết ở Ngã ba Nghèn, 2 đối tượng nhìn thấy chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave màu xanh mang BKS 38C1-340.72 của chị Trần Thị Lê (SN 1968, trú tại TDP 12, thị trấn Nghèn) dựng bên đường nhưng không có ai trông coi nên Thịnh dừng xe lại để cảnh giới, An đi bộ lại gần rồi dùng vam để phá khóa.

Sau đó, An điều khiển xe trộm cắp được đi theo QL1A vào khu vực đường tránh TP Hà Tĩnh, Thịnh đi xe mô tô của mình theo sau. Hai người đón xe ô tô khách chạy tuyến Bắc - Nam để gửi chiếc xe vừa trộm được vào tỉnh Bình Dương nhờ người tiêu thụ.

Ít ngày sau, người bán xe đã chuyển vào tài khoản của Lê Thị Trang (vợ của An) số tiền 7,5 triệu đồng. An và Thịnh thống nhất chia nhau mỗi người 3,5 triệu đồng, số tiền còn lại để mua bộ vam phá khóa mới.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể của đối tượng đã tiêu thụ chiếc xe trên nên không thu hồi được. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, chiếc xe của chị Lê có giá trị 18 triệu đồng.

Vụ thứ hai, vào khoảng 15h50’ ngày 29/12/2019, Thịnh điều khiển xe mô tô chở An đi vào tỉnh Hà Tĩnh theo đường QL1A để tiếp tục tìm “mồi”, khi đi qua nhà hàng Tuyết Hà 2, thuộc thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc thì thấy trong khu vực sân nhà hàng có dựng nhiều xe mô tô nhưng không có người trông coi.

Thịnh chở An đến khu vực cổng phụ phía sau nhà hàng rồi dừng xe bên ngoài để cảnh giới, An đi bộ vào trong dùng vam phá khóa để mở khóa chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave màu đỏ, BKS 38C1-284.83 của ông Võ Minh Trung (SN 1954, trú tại thôn Hòa Thịnh, xã Thiên Lộc).

Khi An điều khiển chiếc xe này đi ra khỏi khu vực nhà hàng thì bị lực lượng Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang và thu giữ xe. Thấy vậy, Thịnh điều khiển xe của mình bỏ trốn.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, chiếc xe của ông Trung có giá trị 12 triệu đồng.

Ngày 10/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã đối với Đường Minh Thịnh. Đến ngày 1/6/2020, Thịnh đã đến Công an huyện Can Lộc để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với hành vi phạm tội của Nguyễn Công An, đã được Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đưa ra xét xử.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã trả lại cho ông Võ Minh Trung chiếc xe bị mất cắp.

Đối với chiếc xe của chị Trần Thị Lê không thu hồi được, Nguyễn Công An đã bồi thường đầy đủ số tiền 18 triệu đồng theo kết quả định giá.

Tại phiên toà, Đường Minh Thịnh đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo, TAND huyện Can Lộc đã tuyên phạt Đường Minh Thịnh 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Minh Đăng