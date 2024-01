Nhiều thay đổi khi Luật Căn cước có hiệu lực

Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước như thế nào? Dự thảo nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước. Cụ thể, người dân sẽ đến cơ quan quản lý căn cước đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước, cung cấp thông tin số ĐDCN để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp người dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp căn cước. Hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của người dân về cơ quan công an nơi người dân đề nghị. Trường hợp thông tin của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có hoặc có sai sót thì người dân mang theo giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý để cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại căn cước kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với giấy chứng nhận căn cước, dự thảo quy định người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đến cơ quan công an quản lý căn cước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận căn cước nơi mình sinh sống để đề nghị cấp giấy chứng nhận căn cước.