Phát hiện đường dây sản xuất 3 triệu sách giáo khoa giả

Hơn 3 triệu cuốn sách giả được chất đầy 15 kho lớn nằm rải rác trên nhiều địa bàn ở Hà Nội.

Để trông giống như thật, các đối tượng còn sản xuất luôn cả tem giả. Nhằm khép kín hoạt động, các đối tượng đã liên kết với nhau theo đường dây từ khâu in ấn đến đóng gói rồi tiêu thụ. Mỗi 1 khâu là 1 doanh nghiệp điều hành.

Vấn nạn sách giả , sách lậu đã tồn tại nhiều năm nay. Thậm chí là ngang nhiên lộng hành rất phức tạp, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển sách giả, tuy nhiên hầu hết chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính. Đây là một trong số hiếm vụ bị xử lý hình sự.

Thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an - cho biết: “Cơ quan chức năng, liên ngành vào kiểm tra 1 khâu và không có sự xâu chuỗi lại. Việc xử lý các đối tương làm sách giả rất khó khăn do thủ đoạn các đối tượng chia nhỏ các khâu, từ khâu in đến khâu tiếp theo gia công, đóng gói, rồi phát hành tiêu thụ”.

Đối tượng tiêu thụ sách giả của đường dây này là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc như: Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh… Kết quả điều tra bước đầu cho thấy lợi nhuận thu được từ số sách giả này khoảng 50 tỷ đồng.

Theo VTV