Phối hợp công an tỉnh bạn, trả lại hơn 91 triệu đồng cho người chuyển nhầm đang ở Hàn Quốc

Nhận tin báo của công dân, Công an xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với Công an xã Cảnh Thụy (Yên Dũng, Bắc Giang) kiểm tra thông tin và hướng dẫn trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Công an xã Cẩm Mỹ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn người dân trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an xã Cẩm Mỹ, ngày 14/12/2023, đơn vị nhận được thông tin trình báo của chị Phan Thị Ngọc Thùy (SN 1992, trú thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ) về việc chị nhận được số tiền 91,7 triệu đồng qua tài khoản cá nhân. Người chuyển số tiền trên có tên là Lưu Phạm Kiều Linh.

Nhận tin báo, Công an xã Cẩm Mỹ đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với Công an xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang kiểm tra thông tin người chuyển tiền. Từ đó, công an đã xác nhận số tiền trên là của chị Lưu Phạm Kiều Linh (SN 2001; thường trú thôn 7, xã Cảnh Thủy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) hiện đang ở Hàn Quốc.

Từ những bước pháp lý đó, ngày 3/1/2024, Công an xã Cẩm Mỹ đã hướng dẫn các thủ tục cho chị Phan Thị Ngọc Thùy và tiến hành chuyển lại số tiền trên vào tài khoản chị Lưu Phạm Kiều Linh.

T.P