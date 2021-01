Sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất, Hà Tĩnh sẽ cấp thẻ căn cước công dân trên diện rộng

Triển khai cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) ở từ 1/1/2021, tuy nhiên, do hạ tầng chưa đồng bộ nên hiện tại Công an Hà Tĩnh đang tập trung triển khai cấp thẻ CCCD cho các đối tượng ưu tiên.

Công an tỉnh tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD từ ngày 1/1/2021

Hà Tĩnh chưa tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước rộng rãi trong Nhân dân

“Nghe thông tin Công an tỉnh tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD từ ngày 1/1/2021 nhưng, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy thông báo về việc cung cấp thông tin cá nhân để cấp thẻ”, chị Đoàn Thị Chuyên (phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) bày tỏ.

Anh Đoàn Đình Hồng (phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh) thắc mắc: "Bản thân vừa được cấp mới chứng minh nhân dân (CMND) từ 2 tuần trước. “Như vậy, nếu làm thêm thẻ CCCD, chứng minh thư mới của tôi có còn giá trị sử dụng hay không?”.

Tình huống của chị Chuyên, anh Hồng là khá phổ biến khi người dân nắm bắt những những thông tin liên quan tới thẻ CCCD.

Với nhiều tiện ích, thẻ CCCD tạo sự thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch dịch vụ trực tuyến. Đây cũng là điều công dân chờ đợi khi đến làm thủ tục cấp thẻ.

Trung tá Võ Thị Thanh Trà - Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp CMND/CCCD và giấy tờ đi lại khác cho công dân (Đội cư trú CMND/CCCD, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) cho biết: "Nhằm cụ thể hóa Quyết định 1386/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 389 của Bộ Công an; Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn 8850 về việc tổ chức triển khai cấp thẻ CCCD.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh mới chỉ có 2/28 bộ thiết bị thu nhận hồ sơ. Hiện Bộ Công an đang triển khai cấp thiết bị về địa phương, chia làm 3 đợt. Với lượng thiết bị có phần “khiêm tốn”, nếu làm hết công suất, mỗi ngày, Hà Tĩnh chỉ cấp được khoảng 150 thẻ căn cước gắn chíp. Vì lẽ đó, các trường hợp ưu tiên lần lượt là cán bộ lão thành cách mạng, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII".

Hiện tại, Công an tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD của 24 đại biểu tham dự đại hội và tiến hành lấy thông tin từ hơn 1.000 cán bộ, công chức tại hơn 20 cơ quan, đơn vị.

Hiện tại, Công an Hà Tĩnh đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Công an. Do đó, chưa có kế hoạch triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD rộng rãi trong Nhân dân,

