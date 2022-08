Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ 40 người bơi qua sông về Việt Nam

Hai đối tượng Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh, cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã bị tạm giữ về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, chiều 20/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1980) và Lê Văn Danh (sinh năm 1988), cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.”

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định, trong số 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sống về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lệ khai nhận khoảng tháng 5/2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch móc nối tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.

Sau khi đồng ý, Lệ liên kết với Danh tham gia rước khách xuất cảnh chở đến bến sông bờ phía Việt Nam giao cho Lệ đưa sang Campuchia.

Theo thỏa thuận, khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người.

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang xác định ngoài đưa 6 người trên xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.

Hiện vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, trước đó khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 (gọi tắt là Chốt 21, đóng quân địa bàn khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, tạm giữ 40 người gồm 35 nam, 5 nữ (tất cả đều chưa xác định được nhân thân) từ Casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) đối diện Chốt 21 bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Kết quả test nhanh COVID -19, cả 40 đối tượng đều âm tính./.

