TAND Hà Tĩnh tuyên 12 năm tù người phụ nữ ở Nghệ An lừa chiếm hơn 2,6 tỷ đồng

Với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2.605.000.000 đồng của 6 bị hại trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An, bị cáo Hoàng Thị Liêu bị Toà án nhân dân Hà Tĩnh kết án 12 năm tù giam.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, vào khoảng năm 2008, Hoàng Thị Liêu (SN 1964, trú xóm 13, xã Nghi phú, TP Vinh, Nghệ An) quen biết anh Ngô Tuấn Anh (SN 1971, trú phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đang làm Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ hàng không - Học viện Hàng không Việt Nam). Quá trình quen biết, Liêu đã đặt vấn đề nhờ anh Ngô Tuấn Anh xin cho một số học sinh tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An vào học hệ trung cấp tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Sau đó, Hoàng Thị Liêu hỏi anh Ngô Tuấn Anh có thể xin cho người khác vào làm việc tại các cảng hàng không hay không thì anh này nói là sẽ cố gắng giúp, nhưng phải đủ tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, ngoại ngữ... và không cam kết, hứa hẹn với Liêu sẽ xin được.

Sáng 25/12, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Thị Liêu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tuyển dụng nhân viên của các cảng hàng không, không biết anh Ngô Tuấn Anh có giúp xin việc được hay không nhưng do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hoàng Thị Liêu đã đưa ra thông tin gian dối với người khác là mình có các mối quan hệ, có khả năng xin vào làm việc tại các cảng hàng không và cam kết thời hạn, vị trí việc làm cụ thể để bị hại tin tưởng giao tiền cho Liêu rồi chiếm đoạt của họ.

Với thủ đoạn như trên, từ năm 2011 đến tháng 6/2019, Hoàng Thị Liêu đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể: lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng của ông Đặng Văn Nh. (SN 1965, trú khối phố Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh); lừa đảo chiếm đoạt 170 triệu đồng của ông Nguyễn Đình H. (SN 1963, trú xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh); lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng của anh Đậu Đình H. (SN 1976, trú thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An); lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của chị Võ Thị T. (SN 1973, trú khối 1, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Ch. (SN 1974, trú xóm 2, xã Liên Minh, Đức Thọ); lừa đảo chiếm đoạt 535 triệu đồng của chị Lê Thị Trâm (SN 1972, trú tại TDP 1, thị trấn Cẩm Xuyên).

Tại phiên xử, bị cáo Hoàng Thị Liêu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định, lời khai phạm tội của bị cáo Hoàng Thị Liêu tại phiên tòa phù hợp lời khai có tại hồ sơ, phù hợp lời khai của các bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án.

Sau khi xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Liêu 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đức Quân