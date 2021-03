TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên tử hình kẻ vận chuyển thuê khối lượng ma túy lớn

Nhận vận chuyển ma túy với khối lượng lớn để lấy tiền công, Đặng Quốc Hùng (SN 1986) trú xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử.

Đặng Quốc Hùng (SN 1986, trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng 11/3.

Theo cáo trạng, vào hồi 15h ngày 10/10/2020, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và Công an huyện Can Lộc tiến hành kiểm tra một phòng nghỉ tại khách sạn Trường Sinh (tổ dân phố Hà Nam, thị trấn Nghèn, Can Lộc), phát hiện bắt quả tang Đặng Quốc Hùng đang có hành vi tàng trữ trái phép 2.098,8g heroin, 1.180g Methamphetamine và 980g Ketamine.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Quốc Hùng khai nhận số ma túy trên nhận vận chuyển cho một người đàn ông tên Hiếu từ Lào về Thanh Hóa để lấy tiền công.

Đặng Quốc Hùng từng có 1 tiền án về tội “Vận chuyển hàng cấm”, bị TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xử phạt 6 tháng tù giam vào ngày 11/4/2019; bị TAND huyện Tân Uyên (Bình Dương) xử 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào ngày 21/2/2014; bị TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xử phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào ngày 13/7/2012.

Xét thấy Đặng Quốc Hùng từng có quá khứ “vào tù ra tội” nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân; bản thân bị cáo nhận thức rõ về hành vi của mình nhưng vì lợi ích cá nhân vẫn dấn thân vào con đường phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục để trở thành người có ích cho xã hội.

TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Đặng Quốc Hùng án tử hình về tội danh trên.

Thùy Dương