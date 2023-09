Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng lập công ty “ma” cung ứng vật liệu xây dựng để lừa đảo

Nhóm đối tượng đã lập công ty “ma” để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại trên toàn quốc, trong đó có doanh nghiệp ở Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Văn Chí (SN 1990); Đặng Ngọc Nam (SN 1989) và Trần Ngọc Anh (SN 1990) cùng trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Chí.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào cuối tháng 7/2023, Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác của ông Nguyễn Tường T. (trú tại phường Đại Nài) là chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Do có nhu cầu mua tôn thép để thi công công trình xây dựng nên ông T. đã lên mạng tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp phân phối tôn thép. Khi thấy thông tin về Công ty TNHH MTV Phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), có số điện thoại liên hệ 0904698135 và 0904072352, ông T. đã gọi điện vào các số điện thoại nói trên để tư vấn.

Qua điện thoại, có một người đàn ông nghe máy và tự xưng là Nguyễn Vũ Linh - giám đốc, đại diện Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép. Sau khi nghe tư vấn, nhận thấy công ty này cung cấp vật liệu với giá thành rẻ hơn so với thị trường, ông T. đã đồng ý ký kết hợp đồng.

Sau đó, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc đến số tài khoản 383***6879 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép. Tổng số tiền ông T. chuyển khoản cho các đối tượng này là hơn 262 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền, ông T. nhiều lần liên lạc với Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép để đề nghị giao hàng nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông T. đã viết đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan điều tra, Công an TP Hà Tĩnh.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tinh vi, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Các đối tượng: Nguyễn Văn Chí (áo xanh), Đặng Ngọc Nam (ở giữa) và Trần Ngọc Anh tại cơ quan điều tra.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh xác định, Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh là nhóm đối tượng đứng sau, thành lập các công ty “ma”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để phục vụ mục đích lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép là một trong những công ty “ma” do nhóm đối tượng này núp bóng điều hành, tổ chức hoạt động phạm tội. Cơ quan chức năng nhận định có hàng chục bị hại trên toàn quốc đã mắc bẫy nhóm đối tượng này.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng này đang hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ngày 23/8/2023, một tổ công tác Công an TP Hà Tĩnh và Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện các đối tượng đang tiến hành gọi điện lừa đảo các bị hại khác tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam, Trần Ngọc Anh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã thu giữ 15 điện thoại di động, 1 máy tính, 80 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Bước đầu xác định, từ tháng 6/2023 đến nay, do không có nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Văn Chí đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dùng danh nghĩa các công ty chuyên về phân phối tôn thép để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Tang vật thu được khi lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng.

Do vậy, Chí đã mua thông tin cá nhân trên mạng để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp, mở 4 công ty “ma” với vốn điều lệ 50 tỷ đồng/công ty, đứng tên Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc, gồm: Công ty TNHH một thành viên phân phối tôn thép (có trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi); Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thuỳ Dung Sài Gòn (ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh); Công ty TNHH cổ phần kinh doanh thương mại Thành Lợi (xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH thép Khoa Nam (tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng thành lập rất nhiều nhóm zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, google…

Các trang web mà các đối tượng lập nên để dùng lừa đảo.

Chí là người cầm đầu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó, Nam được Chí giao nhiệm vụ trực tiếp trao đổi, thỏa thuận với khách hàng, cung cấp các thông tin về sản phẩm mà khách hàng cần, dùng lời lẽ thuyết phục để bị hại tin tưởng và đồng ý mua sản phẩm tôn thép. Ngọc Anh được Chí giao nhiệm vụ đi rút tiền khi bị hại chuyển vào tài khoản.

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, Chí, Nam, Ngọc Anh thỏa thuận với nhau số tiền chia theo tỷ lệ Chí nhận 60%, Nam nhận 30%, Ngọc Anh nhận 10% từ số tiền chiếm đoạt được, trong đó việc chi trả tiền mua các thiết bị và công cụ trong quá trình lừa đảo được trích từ số tiền chia cho Chí.

Bằng thủ đoạn trên, dù chỉ mới hoạt động 6 tháng nhưng đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng chục bị hại, trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Các đối tượng này đã có tiền án, tiền sự trước đó nên hoạt động của chúng rất tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc truy vết.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh thông báo: Ai là bị hại của các đối tượng nói trên, liên hệ ngay với Công an TP Hà Tĩnh (qua điều tra viên Đậu Thị Thúy Hà, SĐT: 0919.567.186) để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

V.V