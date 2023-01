Tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù

Bà Nhàn là người thành lập Công ty AIC. Bà chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty “quân xanh” để đảm bảo cho AIC được trúng thầu. Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn thành lập các ban nội bộ do mình trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do Nhàn đặt ra. Lời khai của các bị cáo là nhân viên của Công ty AIC cho thấy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập “quy trình 70 bước thực hiện dự án thiết bị không có xây dựng”, trong đó có nội dung thực hiện thông thầu và gian lận trong đấu thầu, trái quy định của Luật đấu thầu. Tòa cáo buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn xây dựng và yêu cầu cấp dưới thực hiện quy trình này để liên hệ, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thẩm định giá và các công ty “quân xanh” nhằm đảm bảo cho AIC dự thầu và trúng thầu. Theo bản án, vì muốn Công ty AIC được trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập quan hệ với cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành để được giới thiệu đi gặp các quan chức trong tỉnh. Bà Nhàn trực tiếp sáu lần đưa tiền cho ông Thành, tổng cộng 14,5 tỉ đồng. Để “bôi trơn” dự án, bà Nhàn cùng cấp dưới còn 14 lần đưa cho cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái tổng số tiền 14,5 tỉ đồng; đưa ông Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Sở Y tế) sáu lần, tổng cộng 14,8 tỉ đồng. Giá thiết bị trong các gói thầu do Công ty AIC cung cấp cho dự án bị nâng khống 1,3 - 2 lần, qua đó bị cáo Nhàn thu lợi bất chính số tiền lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền hơn 152 tỉ đồng. Tòa cáo buộc hành vi đưa 43 tỉ đồng cho những người có chức vụ của tỉnh Đồng Nai phạm vào tội đưa hối lộ. Bị cáo Trần Mạnh Hà - phó tổng giám đốc AIC - cũng đang bỏ trốn giống bà Nhàn. Hội đồng xét xử nhận định ông Hà có vai trò đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong gian lận thầu và hối lộ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Bị cáo Hà nhiều lần cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp gỡ, tiếp xúc với bí thư tỉnh đặt vấn đề chỉ đạo thực hiện tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu trái pháp luật. Trong số tiền hơn 43 tỉ đồng AIC hối lộ cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bị cáo Hà bị cáo buộc đưa tiền cựu chủ tịch 2,5 tỉ, đưa cựu giám đốc bệnh viện 17,3 tỉ đồng. Ông Hà còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn tạo điều kiện để Công ty AIC trúng 16 gói thầu, cùng bà Nhàn gây thiệt hại hơn 152 tỉ đồng.