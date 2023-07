Triệt phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả trị giá 13 tỷ đồng

Lực lượng công an phát hiện, thu giữ của các đối tượng nhiều loại tiền ngoại tệ giả gồm tiền USD giả, tiền đôla Singapore giả, tiền Turkmenistan giả với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỷ đồng.

Tang vật tiền giả. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Ngày 10/7, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả xảy ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng.

Cụ thể, ba bị can bị điều tra về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” gồm: Huỳnh Thị Búp (sinh năm 1973), hộ khẩu thường trú tại ấp Minh Hưng, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; Đặng Thị Thúy Vân (sinh năm 1979), hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Đinh Xuân Tiến (sinh năm 1982), hộ khẩu thường trú tại xóm Cầu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Hai bị can bị điều tra về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả” gồm Nguyễn Tiến Quân (sinh năm 1979), hộ khẩu thường trú thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Trần Đăng Quang (sinh năm 1985), hộ khẩu thường trú tại xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hai bị can bị điều tra về tội “Tàng trữ tiền giả” gồm Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1968), hộ khẩu thường trú tại số 14 Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng; Đàm Mai Tất Đạt (sinh năm 1991), hộ khẩu thường trú tại khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 24/6/2022, Tổ công tác Công an thành phố Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả (mệnh giá 100 USD).

Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận, số USD giả trên mua của một người tên Vân ở Thành phố Hồ Chí Minh và dự định bán lại cho đối tượng khác hưởng lợi thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ của các đối tượng nhiều loại tiền ngoại tệ giả gồm tiền USD giả, tiền đôla Singapore giả, tiền Turkmenistan giả với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Thắng (Vietnam+)