Truy tố 2 cựu công an và 24 đồng phạm tội buôn lậu

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Đội cảnh sát chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm tội buôn lậu. Số tiền các bị can đã buôn lậu là hơn 217 tỉ đồng.

Hàng trăm bộ máy lạnh nghi nhập lậu từ Campuchia về đã bị cơ quan chức năng tạm giữ - trong vụ án buôn lậu xảy ra năm 2019 - Ảnh: Đ.V.

Cán bộ chống buôn lậu tổ chức buôn lậu hàng ngàn container

Theo cáo trạng, Hoàng Duy Tiến nguyên là cán bộ thuộc đội phòng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM. Trong thời gian dài, Tiến và đồng phạm đã thực hiện hành vi nhập lậu một số lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam.

Mặc dù biết rõ quyết định số 18/2019 của Thủ tướng quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam nhưng Hoàng Duy Tiến vẫn móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi trên, Hoàng Duy Tiến và các nhân viên đã lập 47 công ty, rồi trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 công ty để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Toàn bộ các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng hóa đều được Tiến và đồng phạm điều chỉnh nội dung, làm giả, lập khống trở thành đủ điều kiện theo quy định của quyết định 18 (các bị can đã chỉ đạo cho chỉnh sửa năm sản xuất chỉ trong thời gian từ 2014-2015, mục đích nhập là phục vụ cho hoạt động sản xuất).

Sau đó Tiến đã thỏa thuận giao lại thiết bị cho các chủ hàng để mua bán kiếm lời. Chi phí các chủ hàng trả cho Tiến là 78 - 90 triệu đồng/container tùy theo thời điểm, trong đó Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan...

Để phục vụ cho hoạt động buôn lậu của mình, Hoàng Duy Tiến đã thuê một số người làm thủ tục thành lập các công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, làm thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán chi phí cho các hoạt động liên quan...

11 bị can của công ty giám định lập khống nhiều biên bản

Để hàng hóa đủ thủ tục thông quan theo quyết định 18, Hoàng Duy Tiến đã móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định.

Do có hành vi giúp sức cho Hoàng Duy Tiến nên các bị can thuộc Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt cũng bị truy tố trong vụ án này.

Cáo trạng xác định rằng, mặc dù không thỏa thuận với Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng các bị can là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng giám định, giám định viên hoàn toàn biết rõ và buộc phải biết các quy định của quyết định 18.

Tuy nhiên, các bị can đã bất chấp các quy định của pháp luật, lập khống các biên bản, cũng như cấp khống các chứng thư giám định, bỏ mặc hậu quả xảy ra để Hoàng Duy Tiến và đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ thông quan hàng hóa trót lọt.

Ngoài các bị can trên, một số bị can là chủ hàng của Hoàng Duy Tiến do có nhu cầu mua bán các mặt hàng máy móc, thiết bị cũ đã móc nối, thỏa thuận với Tiến để nhờ nhập lậu hàng hóa về Việt Nam sau đó giao lại cho các bị can để kinh doanh mua bán kiếm lời, không có máy móc, thiết bị nào được nhập về để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hành vi của các bị can đều là đồng phạm tội buôn lậu với Hoàng Duy Tiến.

Cáo trạng xác định Hoàng Duy Tiến là chủ mưu của vụ án. Từ khoảng tháng 9-2019 đến tháng 5-2021, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu là 217 tỉ đồng.

Tin liên quan: Đề nghị truy tố 74 bị can trong đường dây buôn lậu xăng đặc biệt lớn Liên quan đến đường dây buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án mang bí số 920G, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất bản kết luận điều tra dài 277 trang, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can.

Vụ cán bộ chống buôn lậu đi buôn lậu: Tạm giam cựu cán bộ CS kinh tế Võ Văn Đông là cựu cán bộ công an thứ hai bị khởi tố trong vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến - cựu cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.

