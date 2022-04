Vờ mua thịt chó để trộm điện thoại, lĩnh 24 tháng tù

Án tích đầy mình nhưng Đặng Đức Thọ (SN1975, trú ở phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn tiếp tục trộm cắp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Toà án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tổ chức phiên toà trực tuyến xét xử Đặng Đức Thọ (SN 1975, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản cáo trạng, ngày 1/1/2022, Thọ đi xe máy từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, đến 9h45 phút cùng ngày, khi đi qua gia đình ông Nguyễn Tiến Truyển (TDP Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh), thấy gia đình này bán thịt chó nên đối tượng giả vờ vào mua hàng và lợi dụng sơ hở, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khi vào nhà thấy anh Nguyễn Tiến Đạt (con ông Truyển) để chiếc điện thoại iPhone Xs Max trên tủ lạnh, Đặng Đức Thọ đã đánh lạc hướng gia đình rồi trộm chiếc điện thoại (trị giá 8,4 triệu đồng).

Sau đó, Thọ đem bán tàn sản trộm được hơn 1 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Phát hiện mất tài sản, ông Truyển đã báo Công an TX Kỳ Anh. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng xác định đối tượng. Ngày 12/1/2022, Công an TX Kỳ Anh phối hợp với Công an thành phố Huế tiến hành bắt giữ Đặng Đức Thọ tại nhà riêng và di lý về TX Kỳ Anh để xử lý theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Kỳ Anh tuyên phạt Đặng Đức Thọ 24 tháng tù giam.

Trước đó, Đặng Đức Thọ từng có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Cụ thể, ngày 20/10/2005, đối tượng bị Toà án nhân dân thành phố Huế xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong khi chưa xoá án tích, ngày 15/3/2006, Đặng Đức Thọ tiếp tục phạm tội “trộm cắp tài sản” và ngày 17/7/2006 phạm tội “cướp giật tài sản”. Với 2 tội danh này, đối tượng bị Toà án nhân dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 39 tháng tù.

Ngày 15/3/2009, Thọ tiếp tục phạm tội “cướp giật tài sản” tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị và từ ngày 18/6/2009 đến 22/3/2010, đối tượng nhiều lần phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, bị toà án ở 2 địa phương này tuyên tổng hình phạt 7 năm 6 tháng tù.

Tại phiên toà, Đặng Đức Thọ đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, Toà án nhân dân TX Kỳ Anh tuyên phạt Đặng Đức Thọ 24 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

