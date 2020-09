Xét xử vụ án giết người ở Đồng Tâm: HĐXX bác yêu cầu triệu tập ông Nguyễn Đức Chung

Một số luật sư của các bị cáo yêu cầu triệu tập ông Nguyễn Đức Chung tới phiên xử và yêu cầu hoãn phiên tòa để triệu tập thêm một số nhân chứng, nhưng đều bị HĐXX bác bỏ.

Sáng 7/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Tổng số 29 bị cáo đều có mặt đầy đủ tại tòa từ 6h30 sáng. Đến 9h, phiên tòa chính thức được bắt đầu.

Các bị cáo tại phần Thủ tục.

Phiên tòa mở đầu với phần Thủ tục kiểm tra lý lịch các bị cáo, nghe ý kiến của các luật sư. Tại phần thủ tục, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo kiến nghị HĐXX triệu tập các nhân chứng trong đó có đại diện Công an TP Hà Nội, một số người là nhân thân của các bị cáo và ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhưng hiện đã bị đình chỉ và khởi tố, bắt tạm giam).

Trước đề nghị này, HĐXX cho biết: “Xét thấy ông Nguyễn Đức Chung không liên quan đến vụ án nên việc triệu tập là không cần thiết”.

Sau thời gian tạm nghỉ để hội ý, HĐXX cho biết do trời mưa, tắc đường nên đại diện Công an TP Hà Nội đến muộn. Tuy nhiên, đại diện Công an TP Hà Nội cũng đã có mặt tại tòa. Về việc cho phép nhân thân của các bị cáo có mặt tại tòa, HĐXX cho rằng không cần thiết vì các bị cáo đều đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, không cần người giám hộ.

Dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử. (Ảnh: Tấn Anh)

Sáng 7/9, TAND TP Hà Nội bắt đầu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giết người và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội). Vụ án xảy ra rạng sáng 9/1/2020, các đối tượng đã có hành vi côn đồ, man rợ khiến 3 cán bộ công an hy sinh. Người cầm đầu “Tổ đồng thuận” là ông Lê Đình Kình đã tử vong trong quá trình chống đối lực lượng chức năng nên không được đề cập xử lý.

Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó chánh Tòa Hình sự tòa án Hà Nội làm chủ tọa. Có 32 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, đương sự. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày./.

