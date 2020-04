Xử phạt 17 trường hợp ở Can Lộc vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Nhằm chấn chỉnh tình trạng người dân trên địa bàn không chấp hành nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19, chiều 10/4, Công an thị trấn Nghèn phối hợp với Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức các lực lượng tuần tra kiểm soát.