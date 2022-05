Hà Tĩnh: Tước giấy phép lái xe 23 tháng, xử phạt 35 triệu đồng tài xế dương tính với ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với Đoàn Văn Quân (SN 1993) trú tại thôn Thất Giao, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với hành vi điều khiển xe ô tô khi trong cơ thể có chất ma tuý.

Đoàn Văn Quân tại Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân.

Trước đó vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 5/5/2022 tại Km 469+100 QL1A (thuộc tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh đoạn qua địa phận xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân), Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh tiến hành cho dừng xe ô tô mang BKS 99H-005.31 do Quân điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cơ thể tài xế Đoàn Văn Quân có chất ma tuý.

Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ngày 16/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ra Quyết định số 1014/QĐ-XPVPHC xử phạt số tiền 35 triệu đồng đối với Đoàn Văn Quân do có hành vi điều khiển ô tô khi trong cơ thể có chất ma túy, quy định tại điểm c, khoản 10, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Ngoài bị xử phạt hành chính số tiền 35 triệu đồng, Quân còn bị tước giấy phép lái xe thời hạn 23 tháng theo quy định tại điểm H, khoản 11, Điều 5 và Điều 81 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Hoài Nam