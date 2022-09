Hà Tĩnh: Xử phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định phạt 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.P (SN 1961, trú tại thôn Thái Xá, xã Mỹ Lộc) về hành vi: Đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan công an.

Trước đó, ngày 14/8/2022, tài khoản Facebook Lê V Lê (của ông L.V.P) đăng tải thông tin liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích giữa ông P.N.L và ông T.T.L xảy ra vào ngày 9/3/2022 tại thị trấn Đồng Lộc. Cùng với thông tin vụ việc nói trên, ông L.V.P còn đăng tải nội dung vu khống, xúc phạm đến uy tín của Công an thị trấn Đồng Lộc và Công an huyện Can Lộc.

Công an huyện Can Lộc làm việc với ông L.V.P.

Qua kiểm tra cho thấy, vụ việc mà ông L.V.P đăng tải, phản ánh đã được Công an huyện Can Lộc giải quyết xong và các bên liên quan đã thống nhất trước khi thông tin được ông L.V.P đăng tải.

Hành vi của ông L.V.P đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 và Nghị định 14/NĐ-CP ngày 27/1/2022 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/NĐ-CP) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Công an huyện Can Lộc đã xử phạt hành chính ông L.V.P số tiền 7,5 triệu đồng.

Anh Thư - Ngọc Hùng