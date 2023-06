Mô hình phòng ngừa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật đầu tiên tại Hà Tĩnh

Sáng 22/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Can Lộc, UBND xã Tùng Lộc tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục, cảm hoá người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật”. Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH; Thượng tá Phạm Mai Hiên – Phó Trưởng Phòng 5, Cục C02, Bộ Công an cùng đại diện Công an tỉnh tham dự.