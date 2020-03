Ngư dân Nghi Xuân mất liên lạc khi đánh bắt trên biển

Vào khoảng 9h ngày 7/3, khi đang đánh lưới mực trên vùng biển thuộc xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), ông Lê Lâm (SN 1970) trú tại thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên đã bị 1 tàu cá bắt lên tàu, đánh đập. Đến 15h30 giờ chiều nay, gia đình và chính quyền địa phương vẫn chưa có thông tin về ông Lâm.

Ông Trần Mạnh Hiền (SN 1970) trú tại thôn Lâm Hải Hoa vừa chạy thoát cuộc truy đuổi kể lại sự việc.

Vết bầm tím trên người ông Hiền vì bị các ngư dân trên tàu mang số hiệu Nghệ An dùng gậy đánh đập

Theo ông Trần Văn Vinh (SN 1962) trú tại thôn Lâm Hải Hoa, như thường lệ vào khoảng 4h sáng nay, thuyền ông và 6 thuyền khác (mỗi thuyền 1 người) xuất hành đánh lưới mực trên biển. “Khi ra khỏi đất liền khoảng 7 hải lý thì bắt gặp 1 căp tàu dã cào đánh cá mang số hiệu Nghệ An (trong đó có 1 tàu mang biển số NA 9999), đang dùng giã cào đánh bắt hải sản mang tính hủy diệt.

Lâp tức ông cùng 5 thuyền nhỏ vây lại, xua đuổi các tàu cá Nghệ An. Thế nhưng, 2 tàu này gọi thêm hai cặp tàu (không rõ biển hiệu) khác đến áp sát, tấn công các thuyền viên” - ông Vinh kể lại.

Trong quá trình xua đuổi, ông Vinh cũng bị các đối tượng trên tàu Nghệ An dùng đá ném, gây thương tích ở tai, đầu

Ông Nguyễn Ngọc Quý (SN 1969), một chủ thuyền khác chứng kiến sự việc cho biết thêm: “Các ngư dân trên tàu mang số hiệu Nghệ An rất hung hãn, bắt ông Lê Lâm lên tàu, trói tay chân rồi cùng nhau đánh đập rất dã man”.

Chủ tịch UBND xã Xuân Liên Mai Anh Lý cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo tin đến Đồn Biên phòng Lạch Kèn (đóng tại xã Xuân Liên) để có các biện pháp giải cứu ngư dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa ai biết ông Lâm đang ở đâu”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn lấy lời khai các ngư dân (ngoài cùng bên phải là Chủ tịch UBND xã Xuân Liên Mai Anh Lý, cạnh đó là ngư dân Nguyễn Ngọc Quý, người đội mũ tai bèo là ông Trần Văn Vinh)

Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn Nguyễn Trọng Mão cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò (Nghệ An) phối hợp tìm kiếm, song khó ở chỗ là các tàu có 5 chữ số nhưng do số đầu bị mờ, ngư dân chỉ nhìn thấy 4 số 9999 ở đuôi nên các đồng nghiệp ở nghệ An vẫn chưa xác minh được danh tính các chủ tàu này.”

Hiện vụ việc vẫn đang được chính quyền địa phương và đơn vị chức năng phối hợp giải quyết.

Xã Xuân Liên hiện có 149 tàu đánh cá các loại với hơn 250 lao động thường xuyên đánh bắt hải sản trên biển, sản lượng khai thác hàng năm đạt 1.300 tấn.

Hoài Nam