Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”

Chủ đề các tác phẩm tập trung vào những nội dung như:

- Tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, những kết quả tích cực đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở từ khi thực hiện chủ trương này; ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Phản ánh những khó khăn, vất vả, nỗ lực vượt khó, những tấm gương “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, học và làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân của lực lượng Công an được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao; tôn vinh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

- Ghi nhận những đóng góp tích cực, mối quan hệ gắn bó, mật thiết của các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân giúp đỡ, đồng hành cùng với lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

- Phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.