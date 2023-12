Xử lý tốt các tình huống phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ

Thời gian qua, các lực lượng chức năng ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống, vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Sáng 15/12, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP-AN, công tác xây dựng cơ sở, công tác giáo dục quốc phòng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân sự và biên phòng với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của Nhân dân, công tác QP-AN đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Các lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống, vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, tạo sự ổn định để địa phương phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiềm lực QP-AN ngày càng được củng cố, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Huyện Kỳ Anh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải pháp thực hiện nhiệm vụ QP-AN tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, các đoàn khách đến thăm và làm việc; bổ sung, hoàn thiện các văn kiện tác chiến phòng thủ, các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu.

Các phòng, ngành của huyện Kỳ Anh ký kết phối hợp thực hiện xây dựng cơ sở năm 2024.

Chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra, quản lý, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, quản lý tốt các phương tiện và hoạt động trên biển. Quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài tại địa bàn. Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật Nhà nước được tăng cường.

Mở 7 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát hiện, điều tra, xử lý 155 vụ, 225 cá nhân, tổ chức vi phạm; kéo giảm 26,82% số vụ tội phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022; không để hình thành các băng nhóm hoạt động nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và đạt được kết quả cao, hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân có đủ điều kiện có mặt trên địa bàn. Công tác đàm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được quan tâm.

Năm 2024, huyện Kỳ Anh đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; phát huy vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ QP-AN; tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; phòng chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an nhấn mạnh, thời gian tới, bên cạnh thực hiện các nhóm nhiệm vụ năm 2024, huyện Kỳ Anh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, Nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ QPAN, công tác đảm bảo ATGT trong tình hình mới; chủ động đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch.

Đại tá Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung giải quyết các vấn đề, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; trước mắt là đảm bảo ANTT trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

Vũ Huyền