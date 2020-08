Australia ký thỏa thuận mua vaccine Covid-19 của Anh

Thủ tướng Australia Scott Morrison cuối ngày 18/8 thông báo nước này đã ký một thỏa thuận với nhà sản xuất thuốc AstraZeneca của Anh để sản xuất và phân phối đủ liều một loại vaccine Covid-19 tiềm năng cho 25 triệu người dân Australia.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt khẳng định mọi người dân nước này đều sẽ được cung cấp vaccine, tuy nhiên, một hội đồng y tế sẽ xác định danh sách ưu tiên những người được tiếp cận trước.

“Đương nhiên là bạn sẽ tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất, người cao tuổi, các nhân viên y tế, người khuyết tật khi phân phối. Nhưng tôi nghĩ là loại vaccine này sẽ được tiếp nhận rộng rãi ở Australia”, ông Hunt nói với tờ Sky News trong buổi phỏng vấn hôm nay.

Công ty AstraZeneca hồi tháng trước tuyên bố các thử nghiệm của loại vaccine có tên AZD1222, được phát triển bởi Đại học Oxford của Anh hợp tác với nhóm các chuyên gia và được cấp phép cho AstraZeneca, cho kết quả khả quan.

Vaccine này đã vượt qua vòng thử nghiệm đầu tiên trên người với số lượng tình nguyện viên tham gia khá lớn vào tháng trước, với kết quả cho thấy đạt mức độ an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh cần thiết để đánh bại nhiễm trùng.

AstraZeneca gần đây bắt đầu bước vào thử nghiệm vaccine giai đoạn cuối. Nếu thành công, việc sản xuất đại trà sẽ có thể được tiến hành vào cuối năm nay.

Cách đây 2 tuần, dịch Covid-19 bùng phát tại Victoria – bang đông dân thứ hai ở Australia, buộc nhà chức trách phải áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm, thắt chặt các hạn chế di chuyển hàng ngày của người dân và ra lệnh đóng cửa phần lớn nền kinh tế. Điều này tiếp tục giáng đòn mạnh vào nền kinh tế bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những ngày gần đây, bang Victoria đã chứng kiến sự gia tăng chậm lại về số ca nhiễm mới, làm giảm bớt lo ngại về một đợt lây nhiễm tiếp theo trên toàn quốc.

Victoria báo cáo ghi nhận thêm 216 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, giảm nhẹ so với 222 ca nhiễm được báo cáo một ngày trước đó. Bang này hôm nay cũng ghi nhận thêm 12 người chết do nCoV, giảm so với 17 ca được báo cáo hôm 18/8.

Tính trên cả nước, Australia hiện ghi nhận gần 24.000 ca nhiễm Covid-19 và 450 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Phương Đặng

(Theo Reuters)