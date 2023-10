Bất ngờ với đồng tiền có cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất hiện nay

Đồng tiền này đã rơi xuống mức thấp kỷ lục rồi ngoạn mục lội ngược dòng trong thời gian ngắn, bật tăng để trở thành đồng tiền hoạt động tốt nhất thế giới. Điều đáng chú ý là nó vẫn còn dư địa để mạnh lên.

Đồng tiền xu rupee Pakistan. Ảnh: Bloomberg

Đồng rupee Pakistan đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất mọi thời đại với 307 rupee Pakistan đổi 1 USD vào đầu tháng 9. Nhưng kể từ đó đến nay, nó đã tăng hơn 8% và giao dịch ở mức 275 rupee Pakistan đổi 1 USD.

Kênh CNBC (Mỹ) đánh giá đây là mức tăng mạnh nhất trong số các loại tiền tệ khác và rupee Pakistan đã trở thành đồng tiền hoạt động tốt nhất vào tháng 9.

Theo báo cáo từ công ty con của ngân hàng HDFC (Ấn Độ), đây là “một kỳ tích đáng chú ý khi hầu hết các đồng tiền khác như baht của Thái Lan và won Hàn Quốc đều giảm giá so với USD do suy đoán lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn”.

Thành quả này phần lớn bắt nguồn từ nỗ lực của chính phủ Pakistan ngăn chặn hoạt động buôn bán đồng bạc xanh bất hợp pháp trên diện rộng.

Theo truyền thông địa phương, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan đã bắt tay vào một cuộc truy quét trên toàn quốc nhằm vào những công ty liên quan đến giao dịch USD bất hợp pháp - mua bán USD thông qua các kênh không chính thức.

Trước diễn biến này, ông Tahir Abbas tại tập đoàn Arif Habib (Pakistan) nhận định chính phủ nước này nên tập trung khuyến khích xuất khẩu và thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Việc tăng FDI giúp thúc đẩy nhu cầu về tiền tệ của nước tiếp nhận và tăng tỷ giá hối đoái.

Giáo sư Steve Hanke tại Đại học Johns Hopkins nhận định các yếu tố địa chính trị và nội bộ đã đè nặng áp lực lên đồng rupee Pakistan.

Người dân xếp hàng chờ đổ xăng tại Rawalpindi, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nền kinh tế của Pakistan chật vật bởi nợ nần và nguồn dự trữ ngoại hối cạn kiệt. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Pakistan trong tài khóa kết thúc vào năm 2023 sẽ giảm 0,6% so với mức tăng 6,1% của năm ngoái. Ngoài ra, Pakistan đang phải vật lộn với lạm phát cao. Dữ liệu chính thức của chính phủ cho thấy lạm phát của Pakistan trong tháng 9 đã tăng lên 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái do giá năng lượng và nhiên liệu tăng cao.

Theo WB, lạm phát xuất phát từ việc đồng rupee Pakistan yếu đi, trợ cấp điện và nhiên liệu trong nước giảm, gián đoạn của chuỗi cung ứng.

Nhưng với việc đồng rupee Pakistan đang mạnh lên, ông Hanke kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của quốc gia Nam Á này sẽ “giảm đi một chút”. Ông nhấn mạnh: “Đồng tiền của Pakistan yếu một phần đã góp phần và thúc đẩy lạm phát. Nhưng đồng rupee Pakistan mạnh hơn sẽ làm giảm áp lực lạm phát”.

Theo baotintuc.vn