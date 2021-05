Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan thông báo nhân viên cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ cựu Thủ tướng Omurbek Babanov ngày 31/5 do nghi ngờ tham nhũng sau cuộc điều tra về khai thác mỏ vàng Kumtor.