Hàn Quốc: Nước biển vẫn an toàn sau khi Nhật xả nước thải từ Fukushima

Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành giám định khẩn cấp về mức độ phóng xạ tại khoảng 30 địa điểm thuộc lãnh hải nước này và vùng biển quốc tế lân cận kể từ ngày 24/8.

Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima, Nhật Bản ngày 4/7. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 29/8 xác nhận mức độ phóng xạ trong nước biển quanh quốc gia này vẫn ở ngưỡng an toàn, sau khi Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima số 1 hồi cuối tuần trước.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Park Sung-hoon khẳng định kết quả kiểm tra mẫu nước tại 4 địa điểm trong vùng lãnh hải của Hàn Quốc và vùng biển quốc tế lân cận cho thấy nồng độ caesium và tritium thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn về nước uống mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra.

Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành giám định khẩn cấp về mức độ phóng xạ tại khoảng 30 địa điểm thuộc lãnh hải nước này và vùng biển quốc tế lân cận kể từ ngày 24/8, ngay sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Kết quả cho thấy tất cả các mẫu nước đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Thứ trưởng Park Sung-hoon cũng khẳng định rằng cho đến nay, Hàn Quốc chưa phát hiện bất cứ dấu vết phóng xạ nào trong hải sản trong nước hoặc hải sản nhập khẩu.

Seoul cũng đã mở rộng số địa điểm giám định chất lượng nước từ 92 địa điểm trước đó lên 200 địa điểm.

Theo kế hoạch, quy mô kiểm tra sẽ được mở rộng lên thành 243 điểm vào năm tới./.

Theo TTXVN