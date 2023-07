Hơn 5.000 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Mỹ

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), cảnh báo nắng nóng đã được đưa ra đối với miền Tây nước Mỹ, các vùng đồng bằng rộng lớn ở Bắc Mỹ và khu vực phía Nam bang Florida.

Nắng chói chang tại Las Vegas, bang Nevada (Mỹ), ngày 12/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, cảnh báo này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của hơn 35 triệu người dân tại đây. NOAA cho biết hơn 5.000 kỷ lục nhiệt đổ đã bị phá vỡ ở Mỹ trong vòng 30 ngày qua.

Tại hạt Maricopa thuộc Arizona – bang miền Tây Nam nước Mỹ - nắng nóng kỷ lục trong vòng 3-4 tuần qua đã khiến nhiều người bị bỏng nặng do cháy nắng, thậm chí bỏng nắng có thể đe dọa đến tính mạng. Số người gặp phải tình trạng này gia tăng đang đặt ra gánh nặng đối với không ít bệnh viện.

Tiến sĩ Kevin Foster – Giám đốc bộ phận điều trị bỏng tại Trung tâm Điều trị Bỏng Arizona – cho biết: “Số bệnh nhân bị bỏng nặng do cháy nắng gia tăng rất bất thường. Mức độ nghiêm trọng của vết bỏng cũng lớn hơn và chúng tôi chưa thể tìm được lời giải thích thỏa đáng cho điều này”.

Theo Tiến sĩ Foster, 45 giường bệnh tại trung tâm của ông đều kín chỗ. Khoảng 30% số bệnh nhân được tiếp nhận tại trung tâm là những người bị bỏng nắng và ngã xuống mặt đường. Một nửa trong số những bệnh nhân được điều trị tích cực là những người bị bỏng sau khi ngã xuống mặt đường.

Giới chuyên gia cảnh báo mặt đường có thể tiềm ẩn nguy hiểm đối với những ai đi ra ngoài mà không có trang phục che chắn bảo vệ da. Lý do là mặt đường làm bằng bê tông hoặc thảm nhựa asphalt sẫm màu, hấp thụ nhiệt và nóng lên. Tiến sĩ Foster cảnh báo nguy cơ bị bỏng nắng độ 3 đối với những người trên vỉa hè làm bằng bê tông thảm nhựa asphalt trong vòng từ 10 đến 20 phút. Bỏng nắng độ 3 đồng nghĩa với việc bệnh nhân cần trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, điều trị trong bệnh viện nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng và cần phẫu thuật tái tạo da.

Theo các bác sĩ, nắng nóng cực đoan thường gây ra những vấn đề sức khỏe như kiệt sức và sốc nhiệt. Tuy nhiên, trong đợt nắng nóng này ở Mỹ, đã có một số báo cáo về tình trạng bị bỏng nắng giống như những gì đã xảy ra cách đây vài năm.

Theo Tiến sĩ Frank LoVecchio, bác sĩ phụ trách phòng điều trị khẩn cấp thuộc Trung tâm Y tế Valleywise ở thành phố Phoenix, bang Arizona, tùy thuộc vào tư thế ngã, nạn nhân có thể bị bỏng nắng.

Ông LoVecchio giải thích: “Nếu họ ngã quỳ gối trên mặt đường bê tông hoặc đường thảm nhựa asphalt trong lúc trời nắng nóng thì chỉ vài phút sau họ có thể bị bỏng nắng. Đáng buồn là điều này xảy ra khá thường xuyên”.

Tiến sĩ Rena Carlson, Chủ tịch Hiệp hội Thú y Mỹ, cho rằng điều quan trọng là người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo bà, nếu người dân cần dắt thú cưng đi dạo ngoài đường khi trời nắng nóng thì nên vào buổi sáng hoặc tối muộn thay vì buổi chiều khi nhiệt độ trên mặt đường bê tông, thảm nhựa asphalt bị hấp thụ nhiệt và nóng lên.

Liên quan đến các vụ cháy rừng ở New Mexico, Tây Nam nước Mỹ, hồi năm 2022, Cục Kiểm lâm Mỹ thừa nhận rằng các vụ cháy rừng này là do hoạt động đốt lửa có chủ ý các nguyên vật liệu khô trong rừng như cành cây khô và bụi cỏ vốn dễ gây ra các đám cháy rừng quy mô lớn và không thể kiểm soát. Cục này đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài một năm để tìm hiểu nguyên nhân và kết luận rằng việc đốt các vật liệu khô như vậy lại gây ra những vụ cháy rừng lớn, mà không có tác dụng ngăn chặn cháy rừng. Kết quả điều tra này đã đặt câu hỏi về mức độ hiệu quả của biện pháp dọn dẹp rừng nói trên.

Mùa Xuân 2022, các đám cháy rừng đã bùng phát và lan mạnh khắp bang Arizona và New Mexico của Mỹ do gió mạnh và thời tiết nắng nóng gây khô hạn. Với việc cháy rừng lan rộng trên diện tích khoảng 1.373 km2 và thiêu hủy nhiều nhà cửa cũng như ảnh hưởng tới sinh kế của người dân, các vụ cháy rừng ở bang New Mexico được ghi nhận là trận cháy rừng quy mô lớn nhất trong lịch sử bang này.

Theo baotintuc.vn