Kinh tế Lào có thể tăng trưởng âm trong năm nay - lần đầu tiên trong hơn 3 thập kỷ

Tăng trưởng kinh tế năm nay của CHDCND Lào dự kiến ​​sẽ thu hẹp lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, nhưng sẽ phục hồi vào năm sau, Hãng thông tấn KPL dẫn báo cáo ra hôm nay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết.

(Ảnh minh họa: KPL)

ADB sáng nay công bố Báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á (ADO 2020). Trong đó, tổ chức này ước tính GDP Lào sẽ giảm 2,5% trong năm nay, đánh dấu mức tăng trưởng kinh tế âm lần đầu tiên kể từ giai đoạn 1986 – 1987.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Lào dự kiến ​​sẽ phục hồi lên 4,5% vào năm 2021, cho thấy sự phục hồi chậm, khi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được dự kiến ​​sẽ giảm dần.

“Sự bùng phát của dịch Covid-19 không chỉ cắt đứt đà tăng trưởng kinh tế trong năm 2020 mà còn cản trở triển vọng thu ngân sách của chính phủ. Tình hình này sẽ làm trầm trọng thêm thâm hụt tài khóa và tăng áp lực nợ công. Trong tương lai, chính phủ cần cải thiện khuôn khổ tài khóa vĩ mô và đẩy nhanh cải cách tài chính công để tạo thêm không gian tài khóa nhằm giảm bớt các cú sốc”, Giám đốc ADB tại Lào, ông Yasushi Negishi cho biết.

Nông nghiệp dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở mức 1,9% trong năm nay, giảm so với mức 2,5% được ADB dự báo trong tháng 4 do lượng mưa thấp hơn, trong khi tăng trưởng công nghiệp dự kiến ​​ở mức 1,4% cho cả năm. Khu vực dịch vụ được dự báo sẽ giảm đi 5,5% do lượng khách du lịch giảm 60% trong nửa đầu năm nay, đồng thời là sự thu hẹp trong lĩnh vực thương mại bán buôn và bán lẻ, vận tải và khách sạn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bị gián đoạn sẽ khiến cho tất cả các khoản đầu tư vào nước này bị co hẹp 17,5%.

Dự báo lạm phát của CHDCND Lào năm nay là 5,5%, do giá lương thực cao hơn và đồng Kip của Lào giảm giá.

Trong nửa đầu năm, tỷ giá đồng Kip giảm giá 1,6% so với đô la Mỹ theo tỷ giá quy định của các ngân hàng thương mại và 5,7% trên tỷ giá thị trường tự do. Chênh lệch lớn giữa hai thị trường phản ánh tình trạng thiếu ngoại tệ. Lạm phát cho năm 2021 dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 4,5%, vì giá lương thực dự kiến ​​sẽ giảm do mùa màng bội thu.

Thâm hụt tài khoản vãng lai dự kiến ​​sẽ thu hẹp trong năm nay hơn so với dự báo trước đó do giá dầu giảm và nhu cầu nhập khẩu giảm, cũng như xuất khẩu điện cao hơn, nhưng sẽ tăng trở lại vào năm 2021.

Rủi ro đối với triển vọng kinh tế Lào chủ yếu nằm ở mặt trái của tính dễ bị tổn thương bên ngoài từ nguồn dự trữ ngoại hối ít ỏi và nợ công gia tăng, những thiệt hại liên quan đến đại dịch và những tổn thất với các hiểm họa thiên nhiên.

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 68 thành viên, trong đó có 49 thành viên trong khu vực.

Phương Đặng

(Theo KPL)