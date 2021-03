Nhìn lại những thay đổi đáng kinh ngạc của nước Mỹ trong 80 năm

Love Exploring đã thực hiện một chuyến đi ngược dòng thời gian 80 năm tại nước Mỹ, khi tổng hợp những bức ảnh đáng nhớ và đầy hoài niệm tại quốc gia này từ những năm 1940-2020.

Những năm 1940: Nước Mỹ vươn lên tầm cao mới. Vào đầu những năm 1940, sau một thập kỷ bị tàn phá bởi cuộc Đại suy thoái, mọi thứ tại Mỹ dần được cải thiện. Boeing 307, chiếc máy bay đầu tiên có cabin điều áp, đi vào hoạt động cùng hãng Pan Am vào năm 1940. Trên ảnh là chiếc Boeing 307 bay qua Núi Rainier phủ đầy tuyết trắng.

Năm 1941, cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào các căn cứ hải quân của Mỹ bao gồm Trân Châu Cảng đã buộc nước này phải tham gia vào cuộc xung đột. Nửa đầu những năm 1940, Mỹ bị chi phối bởi những cuộc chiến tranh. Trong bức ảnh là hai chiếc tàu chở quân lính, từng là tàu du lịch, đậu trên sông Hudson ở New York.

Các thành phố của Mỹ đã và vẫn đang liên tục thay đổi. Thành phố New York những năm 1940 đã xuất hiện những tòa nhà cao tầng.

Cảnh quan thiên nhiên của Mỹ cũng thay đổi theo năm tháng. Các vườn quốc gia của Mỹ được bảo vệ bởi Cục Công viên Quốc gia, được thành lập dưới thời Tổng thống Woodrow Wilson vào năm 1916. Trong số đó có Vườn quốc gia Great Smoky Mountains, được xây dựng vào năm 1940. Trên ảnh là buổi lễ khánh thành vườn quốc gia.

Những năm 1950: Vực dậy sau chiến tranh. Trong những năm 1950, nước Mỹ trải qua thời kỳ sau chiến tranh và đối với nhiều người, thập kỷ này đại diện cho một thời kỳ tiến bộ, hòa bình và thịnh vượng. Bầu không khí “yên bình” có thể cảm nhận được trong bức ảnh đẹp trên, vào thời điểm đầu những năm 1950, chụp những người tắm nắng và bơi lội trên một bãi biển ở Santa Monica, bang California.

Cơ sở hạ tầng của Mỹ, bao gồm nhà cửa, đường bộ và dịch vụ đường sắt, đã có những bước chuyển mình vượt bậc trong những năm 1950. Trong bức ảnh, những hành khách đang đợi lên tàu ở thành phố Oakland, California.

Xe điện cũng xuất hiện ở San Francisco, California vào những năm 1950. Mặc dù vậy, một số người vẫn ưa chuộng các phương tiện di chuyển truyền thống hơn. Trong bức ảnh, một chiếc xe điện của công ty Đường sắt Thành phố San Francisco đang chở hành khách.

Ngày nay, chúng ta sẽ không khó để bắt gặp biểu tượng “Mái vòm vàng” nổi tiếng của McDonald“s. Bởi vậy, khó có thể tin rằng thương hiệu này chỉ tồn tại từ những năm 1950. Mặc dù, thương hiệu này mở nhà hàng đầu tiên vào những năm 1940, nhưng phải đến năm 1955, khi doanh nhân Ray Kroc thành lập thương hiệu nhượng quyền đầu tiên, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh mới bắt đầu có hình dáng hiện đại. Hình ảnh trên là nhà hàng McDonald”s ở Des Plaines, Illinois.

McDonald"s không phải là một trong những biểu tượng tại Mỹ vào những năm 1950. Năm 1955, Walt Disney mở công viên giải trí đầu tiên - Disneyland ở Anaheim, California. Trong bức ảnh, ông Walt Disney đang phát biểu trong lễ khánh thành.

Những năm 1960: Sự vươn lên sau chiến tranh tiếp tục kéo dài đến những năm 1960. Vào thập kỷ này, Florida đã trở thành điểm đến tuyệt vời cho những kỳ nghỉ và thiên đường để giải trí, với những khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng và những bãi biển đầy cát trắng trải dài. Trong ảnh là người dân tắm nắng trên bãi biển Miami của Nam Florida.

Thập niên 1960 cũng chứng kiến những sự kiện đỉnh cao trong phong trào dân quyền. Đầu thập kỷ, các nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi và đồng minh đã đi xe buýt công cộng qua miền Nam nước Mỹ. Bức ảnh này là những nhà hoạt động dân quyền đang ngồi tại một bến xe buýt ở Montgomery, thủ phủ của bang Alabama, vào năm 1961.

Đường cao tốc đã được cải thiện và ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ phát triển vào những năm 1950, và đến những năm 1960, nhiều người Mỹ đã bắt đầu di chuyển trên đường cao tốc nhiều hơn bao giờ hết.

Đến những năm 1970, bang Florida thay đổi thêm rất nhiều. Walt Disney World Resort mở thêm công viên giải trí Magic Kingdom vào tháng 10/1971 và địa điểm này đã trở thành nền tảng ngành du lịch của Sunshine State kể từ đó.

Vào những năm 1970, thành phố New York đã có nhiều sự thay đổi. Thành phố New York đã trải qua sự thay đổi lớn với việc xây dựng Khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới. Khu phức hợp bao gồm Tòa tháp đôi nổi tiếng (bị phá hủy trong vụ khủng bố 11/9) và một loạt các tòa nhà nhỏ hơn khác. Sau nhiều năm lên kế hoạch và xây dựng, các tòa tháp cao vút cuối cùng đã được hoàn thành vào đầu những năm 1970.

Đến những năm 1980, Florida tiếp tục thay đổi lớn với việc khai trương Epcot, một công viên giải trí mới tại Walt Disney World Resort. Epcot mở cửa vào năm 1982 và Spaceship Earth, một quả cầu trắc địa khổng lồ là điểm thu hút khách du lịch nhất tại công viên.

Những năm 1990: một bước ngoặt mới của Las Vegas. Thành phố Las Vegas vào những năm 1990 đã “lột xác” hoàn toàn so với những năm 1950. Một loạt khách sạn lớn đã mở cửa trong thập kỷ này như Luxor, New York-New York và Bellagio, nổi tiếng với các buổi trình diễn đài phun nước. Bức ảnh này là tối khai trương của khách sạn Bellagio vào năm 1998.

Những năm 2000: Mỹ bước sang thiên niên kỷ mới. Pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời và người dân tụ tập tại các thành phố từ Thành phố New York, Los Angeles đến Houston, Texas để đón chào một thiên niên kỷ mới.

Cuộc tấn công khủng bố ở New York ngày 11/9/2001 đã làm rúng động nước Mỹ. Cuộc sống của nhiều người Mỹ đã thay đổi trong những năm sau đó. Sau vụ khủng bố, Mỹ đã thắt chặt an ninh tại sân bay. Bức ảnh trên chụp lực lượng an ninh tại Sân bay Quốc tế Thành phố Salt Lake ở Utah vào năm 2001.

Những năm 2010 chứng kiến sự thành lập của một phong trào xác định thời đại. Phong trào Black Lives Matter bắt đầu vào năm 2013, sau khi George Zimmerman được tuyên trắng án vì tội giết học sinh trung học người Mỹ gốc Phi Trayvon Martin. Các cuộc biểu tình diễn ra tại các thành phố trên khắp nước Mỹ, đòi công lý và tự do cho cộng đồng người da màu. Bức ảnh trên chụp một cuộc tuần hành ở Oakland, California vào năm 2014. Phong trào này lại trở thành tâm điểm vào năm 2020, sau khi người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd bị giết trong một vụ bắt giữ ở Minneapolis.

Những năm 2020: những con đường vắng vẻ. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, phần lớn nước Mỹ áp lệnh yêu cầu người ở trong nhà. Những thành phố nhộn nhịp tại Mỹ biến thành “thị trấn ma” gần như chỉ sau một đêm. Bức ảnh trên chụp vào tháng 5/2020 tại Quảng trường Thời đại của thành phố New York gần như không một bóng người./.

