Ứng cử viên Nikki Haley vươn lên mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò dư luận của American Research Group cho biết sự ủng hộ của cử tri Mỹ đối với cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, nguyên Thống đốc bang South Carolina, đã được cải thiện đáng kể trong những tuần gần đây.

Cựu Thống đốc bang South Carolina, cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đặc biệt, tại New Hampshire, 29% số cử tri cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Haley nếu cuộc bầu cử sơ bộ của phe Cộng hòa diễn ra ngay thời điểm khảo sát, chỉ kém 4 điểm phần trăm so với tỷ lệ ủng hộ của cựu Tổng thống Donald Trump. Như vậy, cách biệt giữa ông Trump và bà Haley nằm trong phạm vi sai số 4% mà American Research Group đã công bố cho cuộc thăm dò dư luận của mình.

Trước đó một ngày, Viện Chính trị New Hampshire, Đại học Saint Anselm cũng công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận Quý IV, trong đó bà Haley là một trong số những cái tên nổi bật của phe Cộng hòa với uy tín được cải thiện rõ rệt nhất trong con mắt của cử tri New Hampshire, khi tỷ lệ ủng hộ tăng gấp đôi sau 3 tháng. Đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc bầu cử sơ bộ của phe Cộng hòa sẽ là một cuộc cạnh tranh gay cấn hơn những gì ông Trump mong đợi.

New Hampshire được các chuyên gia phân tích bầu cử đặc biệt coi trọng với tư cách bang tổ chức bầu cử sơ bộ sớm nhất trong mỗi kỳ tổng tuyển cử. Mặc dù Iowa lựa chọn ứng cử viên tổng thống sớm hơn New Hampshire nhưng dưới hình thức họp kín trong nội bộ đảng và thường chỉ công bố kết quả vài tháng sau cuộc họp. Vừa qua, chính quyền New Hampshire đã tuyên bố sẽ bầu cử sơ bộ vào ngày 23/1/2024, bất chấp việc Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) mong muốn South Carolina sẽ là bang “mở màn” cho chuỗi các cuộc bầu cử sơ bộ của năm 2024.

Bên cạnh đó, New Hampshire được biết đến như một trong 10 bang chiến trường quan trọng nhất trong các cuộc bầu cử tại Mỹ. Năm 2016, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, đã giành thắng lợi tại đây với cách biệt chỉ 0,4 điểm phần trăm so với ông Trump.

Cựu Tổng thống Trump và đội ngũ vận động tranh cử của ông đã có những phản ứng trái chiều trước sự vươn lên mạnh mẽ của bà Haley trong các cuộc thăm dò dư luận. Về mặt công khai, trong bài viết trên trang mạng xã hội Truth Social và trả lời phỏng chương trình phát thanh cánh hữu The Hugh Hewitt Show ngày 23/12, ông Trump đã chỉ trích các cuộc thăm dò dư luận nói trên là “trò lừa đảo” và tiếp tục phủ nhận khả năng bà Haley trở thành một nhân tố “nặng ký” trong nền chính trị quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của hai nguồn tin giấu tên thuộc đội ngũ vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump, ông Trump đã yêu cầu các cố vấn nghiên cứu kỹ về triển vọng lựa chọn bà Haley làm ứng cử viên Phó Tổng thống của phe Cộng hòa.

Tin liên quan: Các ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Florida Ron De Santis đang nổi lên là đối thủ tiềm tàng cạnh tranh vị trí ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo baotintuc.vn