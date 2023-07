WHO cảnh báo nắng nóng cực đoan làm gia tăng áp lực cho các hệ thống y tế

Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm Bắc Bán cầu đang làm gia tăng áp lực đối với các hệ thống y tế, trong đó những người có ít khả năng chống chọi nhất lại chịu hậu quả nặng nề nhất.

Nắng chói chang tại Las Vegas, bang Nevada (Mỹ), ngày 12/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về hệ lụy của đợt nắng nóng đang ảnh hưởng tới hàng triệu người ở cả 3 châu lục Á - Âu - Mỹ.

Theo WHO, tình trạng nắng nóng thường làm trầm trọng thêm những chứng bệnh sẵn có ở mỗi người, đặc biệt đáng lo ngại ở nhóm bệnh tim mạch, tiểu đường và hen suyễn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nắng nóng cực đoan gây hậu quả nặng nề nhất với những người có khả năng thích ứng kém nhất như người già, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, và những người nghèo, người vô gia cư.

Tình trạng này cũng làm gia tăng áp lực với những hệ thống y tế. Việc chịu đựng nắng nóng vượt ngưỡng có thể gây những hậu quả khôn lường với sức khỏe, thường làm trầm trọng thêm những bệnh sẵn có và thậm chí dẫn tới những ca tử vong đáng tiếc hay tàn tật.

WHO đang phối hợp với Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hỗ trợ các nước xây dựng kế hoạch hành động trong thời tiết nắng nóng để điều phối công tác chuẩn bị ứng phó và giảm những tác động của tình trạng nắng nóng cực đoan tới sức khỏe của người dân.

Hiện hàng triệu người ở cả 3 lục địa Á - Âu - Mỹ đang hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt, cháy rừng lan rộng, kéo theo những nguy cơ sức khỏe khi nhiệt độ liên tục lập kỷ lục cao mới. Các chuyên gia cho rằng đây là một phần hậu quả của biến đổi khí hậu do tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch gây ra, nhấn mạnh tình trạng ấm lên toàn cầu đóng vai trò chủ chốt dẫn tới những hình thái thời tiết có sức tàn phá ngày càng lớn.

Nhiều chính phủ đã phải ban hành các cảnh báo an toàn, Hy Lạp phải nhờ đến các lực lượng quốc tế hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng, Pháp cảnh báo nhiệt độ lên tới 40 độ C ở nhiều vùng ở miền Nam, còn Bắc Kinh (Trung Quốc) có chuỗi ngày liên tiếp ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C dài nhất trong lịch sử. Nhiệt độ tại một số đảo của Italy như Sardinia và Sicily được dự báo có thể vượt mức 48,8 độ C, kỷ lục của toàn châu Âu, ghi nhận tháng 8/2021.

Tại Mỹ, Cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia lặp lại cảnh báo nắng nóng mỗi ngày, khuyến nghị người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng và giữ mát cho cơ thể. Trạm nhiệt kế tại sân bay Cảng hàng không Phoenix tiếp tục đo được mức nhiệt hơn 43,3 độ C trong ngày 18/7, phá vỡ kỷ lục 18 ngày liên tiếp ghi nhận nhiệt độ không thấp hơn mức này đã tồn tại từ năm 1974.

Robert Vautard, Giám đốc viện nghiên cứu khí hậu Pierre-Simon Laplace của Pháp, cho biết các đợt sóng nhiệt bao trùm châu Âu và toàn cầu không phải là 1 hiện tượng đơn thuần mà là nhiều hiện tượng cùng xảy ra đồng thời. Tất cả đều mạnh lên và nghiêm trọng hơn do 1 yếu tố đó là biến đổi khí hậu.

Theo Tin tức