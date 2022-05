Sữa bột nguyên kem có những công dụng nào cho sức khỏe?

Sữa bột nguyên kem đang trở nên vô cùng phổ biến. Không những hương vị thơm ngon, còn đem lại rất nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Đặc biệt, bột sữa nguyên kem còn được sử dụng rất nhiều trong cả pha chế lẫn làm bánh. Chính vì thế, không chỉ được các bà mẹ mua về cho con uống, sữa còn được ưa chuộng để làm các món ăn và thức uống tại nhà

Nguồn dinh dưỡng dồi dào từ sữa bột nguyên kem

Sữa bột dùng để pha chế mà cũng có chất dinh dưỡng à? - Đây là hiểu lầm của rất nhiều người về sữa bột nguyên kem. Thật ra, sản phẩm không đem lại bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào mà còn gây hại đến sức khỏe thường là sản phẩm kém chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng hay hàng trôi nổi không có nhãn mác.

Và đương nhiên, sản phẩm sữa bột nguyên kem đến từ thương hiệu nổi tiếng sẽ đem lại giá trị dinh dưỡng rất cao. Ngoài các chất như kẽm, phốt pho, protein, vitamin B6… bột sữa nguyên kem còn chứa hàm lượng các vitamin quan trọng sau:

Vitamin A

Vitamin A vô cùng quan trọng đối với đôi mắt. Ngoài việc ăn cà rốt, việc bổ sung sữa bột nguyên kem cũng là 1 lựa chọn tối ưu. Vitamin A cực kỳ quan trọng trong việc phát triển thị lực của con trẻ. Đồng thời, giúp đôi mắt của con sáng hơn. Hơn nữa, vị sữa thơm béo rất thích hợp cho trẻ. Người lớn cũng nên thường xuyên bổ sung vitamin A để mắt đỡ mỏi hơn.

Vitamin D và canxi

Hàm lượng canxi trong sữa bột nguyên kem rất cao. Đây là “trợ thủ đắc lực” hỗ trợ con tăng trưởng chiều cao một cách nhanh chóng. Canxi cũng giúp xương chắc khỏe hơn. Vitamin có trong sữa sẽ giúp cơ thể hấp thụ canxi một cách tốt nhất.

Vitamin B12

Vitamin B12 rất tốt cho não bộ. Đây là thành phần chủ yếu cấu thành hồng cầu để tránh được tình trạng thiếu máu lên não. Khắc phục tình trạng hoa mắt chóng mặt, đau nửa đầu...

Nên sử dụng sữa bột nguyên kem của thương hiệu nào?

Sữa bột nguyên kem còn được sử dụng để tăng thêm độ béo khi pha chế, đặc biệt là trà sữa. Thức uống này được bán tràn lan trên thị trường. Kéo theo đó là lượng tiêu thụ của sữa bột nguyên kem cũng nhiều lên.

Hiện nay, sản phẩm này được sản xuất tràn lan với những cái tên lạ. Trong số đó có cả sản phẩm gây hại đến sức khỏe khiến người tiêu dùng vô cùng lo lắng. Hãy chọn sữa bột nguyên kem đến từ thương hiệu NZMP.

NZMP là thương hiệu đến từ New Zealand với các sản phẩm đang được nhập khẩu và phân phối bởi New Viet Dairy. NZMP chuyên cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa như sữa bột nguyên kem, đạm whey... Với chất lượng sữa hàng đầu từ đàn bò được chăm sóc kỹ lưỡng, các sản phẩm của NZMP luôn đem lại những gì tốt nhất đến với khách hàng.

Không biết mua sữa bột nguyên kem tại đâu?

Với kinh nghiệm 24 năm trong ngành nhập khẩu và phân phối thực phẩm, đồ uống và nguyên liệu thực phẩm, công ty cổ phần Đại Tân Việt (New Viet Dairy) đã trở thành một trong những đơn vị cung ứng sản phẩm hàng đầu cho các đối tác chuyên nghiệp, danh tiếng trên khắp cả nước.

Mua sữa bột New Zealand tại New Viet Dairy, bạn sẽ an tâm và cực kỳ hài lòng khi chế biến các món ăn với sữa bột thượng hạng. Chúng tôi luôn đảm bảo được về cả số lượng lẫn chất lượng dành cho nhu cầu của bạn nhờ hệ thống phân phối rộng khắp, hệ thống kiểm định chặt chẽ, khắt khe HACCP, ISO và cả hệ thống bảo quản hiệu quả, giúp giữ lại được gần như hương vị nguyên bản từ nơi cung cấp.

Để được sở hữu và thưởng thức sữa bột nguyên kem New Zealand NZMP, bạn hãy liên hệ với New Viet Dairy

