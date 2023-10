Bảo mẫu 4.0 - Dịch vụ trông trẻ an toàn từ ứng dụng bTaskee

Cuộc sống bận rộn khiến các bậc phụ huynh không có nhiều thời gian chăm sóc, vui chơi cùng con. Dịch vụ trông trẻ tại nhà bTaskee ra đời như một giải pháp tối ưu, an toàn và tiện lợi.

Chỉ với 30s thao tác đặt lịch trên ứng dụng, cha mẹ có thể an tâm làm việc, đi công tác hoặc gặp gỡ bạn bè. Việc trông trẻ đã có bảo mẫu của bTaskee.

Thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho các bậc phụ huynh

Làm cha mẹ là một hành trình đầy hạnh phúc và ý nghĩa. Tuy nhiên cuộc sống bận rộn đôi lúc khiến nhiều người không thể cân bằng việc chăm sóc con cái với công việc, sự nghiệp, dành thời gian tận hưởng cho bản thân. Điều này gây ra những căng thẳng, mệt mỏi khiến hành trình đồng hành cùng các con không thực sự trọn vẹn.

Hiểu được điều đó, dịch vụ trông trẻ tại nhà bTaskee là một giải pháp tiện lợi giúp cha mẹ có ngay bảo mẫu chăm con an toàn và chuyên nghiệp.

bTaskee là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ gia đình. Với cách thức hoạt động tương tự như những app đặt xe công nghệ, khách hàng và CTV có thể chủ động đăng - nhận việc một cách thuận tiện và dễ dàng.

Lựa chọn dịch vụ trông trẻ tại nhà thuận tiện, nhanh chóng

Chỉ với 30s thao tác trên ứng dụng, khách hàng đã có thể đặt lịch thành công dịch vụ trông trẻ tại nhà bTaskee. Sau vài phút công việc sẽ được xác nhận và tối thiểu 1 tiếng CTV sẽ di chuyển tới nơi làm việc.

Ứng dụng có đa dạng gói dịch vụ trông trẻ theo ngày và tháng. Người dùng có thể linh hoạt đặt lịch trông trẻ vào các khoảng thời gian tùy theo mong muốn. Qua đó khách hàng có thể tối ưu được chi phí hơn so với một bảo mẫu toàn thời gian.

bTaskee thường xuyên cập nhật thông tin qua ứng dụng, gọi điện thăm hỏi phụ huynh. Nếu trong quá trình làm việc xảy ra bất kỳ vấn đề nào, khách hàng có thể trực tiếp đánh giá, phản hồi trên app hoặc liên hệ cùng hotline 1900 636 736 để được hỗ trợ xử lý tận tình.

Mức giá dịch vụ trông trẻ của bTaskee sẽ được hiển thị minh bạch trên ứng dụng. Khách hàng sẽ biết trước giá tiền cần thanh toán, nếu hài lòng với chi phí thì xác nhận đặt lịch. bTaskee cam kết giá cả tương xứng với chất lượng dịch vụ.

Lựa chọn dịch vụ bảo mẫu bTaskee tận tâm, an toàn

Bảo mẫu bTaskee đều được tuyển chọn kỹ càng, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trông giữ trẻ. Các bảo mẫu có độ tuổi từ 22 - 45, được đào tạo bài bản, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ.

Các bảo mẫu cũng chính là các Cộng tác viên trông trẻ (CTV) bTaskee đã được xác minh lý lịch kỹ lưỡng. Sau đó, các thông tin này sẽ được cập nhật trên ứng dụng, công khai đến với khách hàng. Đặc biệt, thông tin về sức khỏe của CTV cũng được cập nhật trên ứng dụng. Đây là một yếu tố quan trọng đối với bảo mẫu, đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm, gây ảnh hưởng đến trẻ.

Mỗi CTV đều có 1 mã QR code định danh riêng biệt ngay trên nền tảng ứng dụng. Như vậy sẽ giúp các bậc phụ huynh an tâm hơn, tránh các trường hợp mạo danh không mong muốn. Điều này cũng sẽ giúp bTaskee dễ dàng quản lý, giám sát quá trình làm việc của bảo mẫu, phòng tránh những tình huống bất lợi xảy ra.

Bảo mẫu bTaskee cần trải qua quá trình đào tạo nhằm đáp ứng các tiêu chí quan trọng như tính chuyên môn, thái độ ứng xử, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và kỹ năng thao tác trên ứng dụng. Các bảo mẫu đều rất thân thiện, cởi mở, hòa đồng, chăm sóc các bé tận tình và chu đáo.

Bảo mẫu hòa đồng, vui chơi, chăm sóc trẻ chu đáo

Họ chủ động công việc, hỗ trợ trẻ vui chơi, đưa đón đi học, vệ sinh cá nhân, ăn uống tùy theo mong muốn của ba mẹ. Bảo mẫu bTaskee đều có kiến thức trong việc tương tác an toàn, thân thiện, am hiểu tâm lý trẻ. Những nguyên tắc đảm bảo vệ sinh trong ăn uống, vui chơi của trẻ cũng được nắm rõ. Vì vậy các bậc phụ huynh có thể an tâm trẻ sẽ được chăm sóc chu đáo nhất.

Ngoài ra, các CTV trông trẻ bTaskee đều được tuyển chọn có giọng nói chuẩn rõ, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tập nói của trẻ nhỏ.

Ứng dụng bTaskee - “trợ lý” đắc lực hỗ trợ công việc gia đình

Trải qua hơn 7 năm hoạt động, bTaskee đã cho ra mắt 14 dịch vụ tiện ích hỗ trợ toàn diện các công việc gia đình: Giúp việc nhà theo giờ, tổng vệ sinh, vệ sinh máy lạnh, vệ sinh sofa - rèm - thảm - nệm, trông trẻ tại nhà, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người lớn tuổi, giặt ủi, nấu ăn gia đình, đi chợ hộ, khử khuẩn, dọn dẹp buồng phòng, vệ sinh máy giặt và dọn dẹp văn phòng.

Trong đó, dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà được đông đảo khách hàng tin dùng và đặt lịch định kỳ. Nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà và bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Vệ sinh máy lạnh bTaskee - một trong những top dịch vụ được khách hàng tin dùng nhất

Vào tháng 3/2023, bTaskee đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Đào tạo Đối tác miễn phí tại Tp.HCM. Từ đó giúp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cũng như khẳng định giá trị nghề giúp việc gia đình.

Hiện nay, bTaskee đã phục vụ hơn 600.000 khách hàng, 2.5 triệu công việc, hơn 8 triệu giờ làm việc với hơn 10.000 CTV trên khắp 20 thành phố của Việt Nam và Thái Lan. Sắp tới, bTaskee sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ra thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Singapore,...

Những giải thưởng mà bTaskee đạt được:

Giải Nhì cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp Hatch! Fair năm 2016

Giải Nhất cuộc thi Surf cộng đồng khởi nghiệp tại Đà Nẵng năm 2017

Top 25 Startup Việt năm 2017

Giải Người truyền lửa năm 2018 của Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Giải Nhất SFC (Startup Funding Camp) do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức 2018.

P.V