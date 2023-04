Cách chọn mũ lưỡi trai cho nam hợp với khuôn mặt không phải ai cũng biết

Cách chọn mũ lưỡi trai cho nam phù hợp không hề đơn giản như bạn vẫn nghĩ. Tùy vào hình dáng khuôn mặt và phong cách bạn đang theo đuổi, bạn sẽ tìm được kiểu mũ phù hợp với khuôn mặt sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn. Dưới đây là một số giúp bạn chọn được cho mình một chiếc mũ lưỡi trai nam ưng ý.

Khuôn mặt tròn đội mũ lưỡi trai gì?

Mặt tròn đội mũ gì hợp nam? Mặt tròn có chiều rộng ngang gò má lớn nhất, kèm theo đó trán tròn trịa, má bầu bĩnh, trông cân đối. Đối với những người có khuôn mặt tròn khi chọn mũ lưỡi trai nam cần phải cố gắng tạo cảm giác cho khuôn mặt trở nên dài ra.

Cách chọn mũ lưỡi trai cho nam mặt tròn nên ưu tiên loại có chóp cao để tăng độ dài khuôn mặt. Với thiết kế này sẽ giúp tăng cảm giác khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh thoát hơn rất nhiều.

Nam mặt to đội mũ gì hợp?

Tương tự với khuôn mặt tròn, cách chọn mũ lưỡi trai cho nam đầu to và mặt to cần tránh các chiếc nón kết nam có chóp đều hoặc chóp thấp vì khi đội gương mặt của bạn sẽ trở nên tròn và to hơn.

Về màu sắc, bạn nên chọn các gam màu tối để giúp cho khuôn mặt nhỏ lại. Mặc dù cố gắng mang đến cảm giác khuôn mặt dài ra nhưng các bạn cũng cần chú ý về cách chọn mũ lưỡi trai cho nam đẹp với thiết kế vừa vặn để mang đến cảm giác thoải mái nhất trong quá trình sử dụng.

Chọn nón lưỡi trai cho khuôn mặt vuông chữ điền

Nét góc cạnh mặt vuông chữ điền đều nhau, khoẻ khoắn và nghiêm nghị. Nhìn thoáng qua gương mặt sẽ mang đến cảm giác cứng cáp.

Vậy nên, những chiếc mũ lưỡi trai có vành nhỏ sẽ giúp làm cân đối khuôn mặt của bạn một cách tốt nhất, đặc biệt đối với khu vực cằm. Bạn cũng nên tránh những chiếc nón lưỡi trai nam có form thiết kế quá rộng cũng sẽ khiến cho khuôn mặt trở nên mất cân đối.

Chọn mũ lưỡi trai nam cho khuôn mặt dài

Khuôn mặt dài có cằm dài, chiều ngang hai gò má ngắn hơn với chiều dài khuôn mặt. Đừng quá lo lắng, bạn hãy chọn những chiếc mũ lưỡi trai có phần chóp thấp sẽ tạo nên một outfit thật ấn tượng.

Với khuôn mặt dài bạn nên tránh đội kiểu mũ có vành hẹp và mũ có phần mũ cao, sẽ làm cho khuôn mặt của bạn trông dài hơn.

Chọn mũ lưỡi trai cho nam mặt trái xoan

Mặt trái xoan được đánh giá với nhiều lợi thế đến tự sự thuôn dài, thon nhỏ, góc cằm thanh lịch, nhẹ nhàng. Những người sở hữu khuôn mặt này rất dễ trong việc làm tóc, lựa chọn trang phục và cách chọn mũ lưỡi trai cho nam phù hợp.

Khuôn mặt trái xoan cân đối, hài hòa nên hầu như “cân” được tất cả các kiểu mũ. Gương mặt có tỷ lệ cân đối nên lúc này bạn chỉ cần quan tâm đến phong cách thời trang mà bạn hướng tới cũng như sở thích để chọn được chiếc mũ lưỡi trai nam ưng ý nhất.

Vì sao nên chọn mũ lưỡi trai theo khuôn mặt?

Cũng giống như lựa chọn quần, áo phù hợp với cơ thể để tôn lên được dáng vóc, vẻ đẹp vốn có, thì lựa chọn kiểu mũ phù hợp với khuôn mặt cũng rất quan trọng.

Chiếc mũ là phụ kiện giúp khuôn mặt bạn trở nên đẹp hơn, lựa chọn một chiếc mũ hợp thời trang và hợp với outfit đang mặc sẽ khiến bạn thêm thật tự tin.

Các mẫu nón lưỡi trai nam hiện nay rất đa dạng về kiểu dáng thiết kế với từng đối tượng. Với mỗi loại sẽ có các tỉ lệ về thiết kế khác nhau và hướng đến từng khuôn mặt riêng.

Bởi vậy nếu là một tín đồ của mũ lưỡi trai thì ngoài việc bắt kịp các xu hướng mới nhất, mà còn phải biết cách chọn mũ lưỡi trai cho nam phù hợp với khuôn mặt của bạn.

Chọn mũ theo mục đích sử dụng

Tùy theo lý do, mục đích sử dụng mà chúng ta biết cách chọn mũ lưỡi trai cho nam thật phù hợp như: Mũ lưỡi trai thể thao, mũ lưỡi trai nửa đầu, mũ lưỡi trai chống nắng, mũ lưới trai đi biển,…

Nếu bạn sử dụng nó để đi ngoài nắng hoặc tập luyện thể thao thì bạn cần tập trung vào sự vừa vặn, thoải mái và khả năng thấm hút mồ hôi, sự khô thoáng của chiếc mũ.

Nếu chọn mũ để mặc đi chơi hàng ngày thì bạn chọn lựa dựa trên sở thích và những yếu tố như: Màu sắc, phong cách, hình dạng vành nón, kiểu dáng,…

