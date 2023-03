Chuyên in hashtag cầm tay chất lượng đa dạng mẫu giá rẻ

Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ in hashtag cầm tay hãy đến ngay với Công ty In ấn quảng cáo 2H. Đây là địa chỉ in ấn chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu hiện nay. Với hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ nhân sự tay nghề cao, đơn vị này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những mẫu hashtag đẹp, chất lượng, hài lòng tuyệt đối.

Tìm hiểu về in hashtag cầm tay

In hashtag cầm tay là một dịch vụ in ấn được thực hiện bằng công nghệ in kỹ thuật số để tạo ra những biển cầm tay có chứa nội dung riêng. Người ta thường dùng hashtag để check-in, chụp hình trong các chương trình, sự kiện như: sinh nhật, thôi nôi, tốt nghiệp, đám cưới, khai trương, tiệc cuối năm,...

Hashtag được sử dụng rất nhiều trong các sự kiện hiện nay

Hashtag cầm tay vector thường được thiết kế nhỏ gọn để cầm tay dễ dàng. Kích thước sẽ có nhiều loại khác nhau, thường là: khổ A4 có chiều ngang 25 - 30cm và chiều dọc 25 - 30cm, khổ A3 có chiều ngang 35 - 40cm và chiều dọc 25 - 30cm, khổ mini có chiều ngang 15 - 20cm và chiều dọc tùy chọn, khổ lớn có chiều ngang 50 - 60cm và chiều dọc tùy chọn.

Một chiếc hashtag sẽ có hai phần chính là phần tay cầm và phần chứa nội dung. Phần nội dung in hashtag cầm tay rất đa dạng, có thể là chữ, hình ảnh hoặc kết hợp cả chữ và hình ảnh để tạo sự sinh động, thể hiện được thông điểm muốn truyền tải. Kiểu dáng hashtag cũng rất phong phú để người in lựa chọn.

Hashtag có nhiều loại, dễ dàng cầm tay để check-in chụp hình

Các dạng hashtag cầm tay được ưa chuộng hiện nay

Có 3 mẫu hashtag cầm tay được sử dụng nhiều nhất hiện nay là:

Mẫu hashtag dạng chữ: Là hashtag chứa những cụm từ ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, gây ấn tượng ngay khi nhìn thấy. Nội dung cụm từ sẽ liên quan đến chủ đề của sự kiện. Một số loại hashtag cầm tay vui nhộn với những câu slogan cực chất sẽ tạo sự kích thích người tham dự chụp hình, check-in.

Mẫu hashtag biểu tượng: Người ta sẽ in các hình ảnh lên hashtag. Những hình ảnh này có thể là logo, sticker, hình chibi, icon hoạt hình hay ảnh thật,... tùy theo yêu cầu của người in.

Mẫu hashtag chữ kết hợp biểu tượng: Đây là loại kết hợp cả hai loại hashtag trên, được ưa chuộng dùng nhất hiện nay. Mẫu này sẽ vừa đảm bảo được nội dung muốn truyền tải, vừa có hình ảnh để tạo sự thu hút, sinh động hơn.

Nội dung in trên hashtag đơn giản, độc đáo, gây ấn tượng mạnh

Tại sao nên in bảng hashtag cầm tay?

Khi in biển hashtag cầm tay sẽ mang lại rất nhiều những công dụng như:

Tạo hiệu quả quảng cáo: Nội dung in trên hashtag là thông tin về doanh nghiệp, công ty, cửa hàng hoặc các sản phẩm, dịch vụ sẽ giúp tạo hiệu quả quảng cáo rất tốt.

Mang lại không khí vui vẻ: Những chiếc hashtag với nội dung ngộ nghĩnh khi nhìn vào sẽ thu hút, tạo sự thích thú với những người tham gia. Có thể sử dụng nó để khuấy động không khí tốt hơn.

Thu hút khách check-in: Khi thấy những mẫu hashtag đẹp, độc đáo thì người tham gia sự kiện, chương trình sẽ có xu hướng muốn được chụp hình để tạo ra những tấm hình đẹp, ấn tượng.

Tạo sự chuyên nghiệp: Các sự kiện, chương trình có làm thêm hashtag sẽ cho thấy sự đầu tư, chỉn chu trong khâu chuẩn bị của đơn vị tổ chức.

In Ấn 2H nhận in hashtag cầm tay đẹp, lấy liền, giá rẻ

Địa chỉ in hashtag cầm tay đẹp, giá rẻ

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ in hashtag cầm tay. Trong đó nổi bật không thể không kể đến đó là In Ấn Quảng Cáo 2H. Đây là một cái tên cung cấp dịch vụ in ấn chuyên nghiệp mà bạn có thể tin tưởng lựa chọn. Những điểm nổi bật của In Ấn 2H có thể kể đến như:

Có nhiều cơ sở in tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương để phục vụ khách hàng.

Hệ thống máy móc in ấn hiện đại, đảm bảo quy trình in trọn gói.

Sản phẩm được hoàn thiện tối ưu để bàn giao cho khách sử dụng.

Hỗ trợ thiết kế các mẫu hashtag sáng tạo, độc đáo.

Không giới hạn mẫu mã, kiểu dáng, kích thước, số lượng.

Nhận in nhanh lấy liền, Trả Hàng Sau 2H Nhận Đơn Hàng.

Giá in hashtag cầm tay cực rẻ nhưng chất lượng cực cao, cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Hỗ trợ nhận đơn hàng online, nhận giao sản phẩm tận nơi theo yêu cầu.

Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách như: chiết khấu với đơn hàng lớn, giảm giá cho khách hàng thân thiết,...

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có chuyên môn cao sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng hết mình. Hãy đến ngay với In Ấn Quảng Cáo 2H để được tư vấn chi tiết, báo giá cụ thể và nhận về những mẫu hashtag đẹp nhất nhé.

