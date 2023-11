Đồng phục Tiến Bảo - thương hiệu đồng phục uy tín tại TP Hồ Chí Minh

Công ty may Đồng phục Tiến Bảo là thương hiệu đồng phục đến nay đã có hơn 13 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực may áo thun đồng phục công ty, đồng phục công sở, đồng phục bảo hộ, in áo đồng phục, áo lớp, áo thun, tạp dề và nhận thiết kế áo thun đồng phục theo yêu cầu khách hàng, nổi tiếng với phần mềm mà khách có thể tự kiểm tra giá mọi loại đồng phục - giá có ngay lập tức tại trang chủ web.

Khách hàng của thương hiệu Đồng phục Tiến Bảo là ai?

Nhờ có bề dày kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực may đồng phục - thương hiệu Đồng phục Tiến Bảo đã trở thành cty may đồng phục cho hàng trăm khách hàng trên cả nước. Khách hàng của Đồng Phục Tiến Bảo đa phần là các công ty, tập đoàn lớn có tiếng tại Việt Nam, một trong số đó có thể nhắc đến các Tập Đoàn như Huyndai, Honda Việt Nam, Viettel, Thế Giới Di Động, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam...

Từ khi bắt đầu hoạt động trên thị trường, Tiến Bảo đã phát triển và thực hiện theo phương châm “Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp” và “Trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất” . Từ đó, Tiến Bảo cam kết sẽ làm cho khách hàng luôn cảm thấy hài lòng về tác phong làm việc nhanh chóng, chuyên nghiệp và đầy nhiệt tình. Chính vì vậy mà thương hiệu Đồng phục Tiến Bảo được đánh giá là một trong những thương hiệu may áo thun đồng phục uy tín tại Thành Phố Hồ Chí Minh được rất nhiều doanh nghiệp vừa và lớn lựa chọn lựa chọn như Cháo Cây Thị, Bánh gạo One One...

Tiến Bảo sở hữu một hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại nên luôn chủ động được trong tất cả các khâu sản xuất, nhận may theo mẫu, thêu logo, in chuyển nhiệt...

Bên cạnh đó, đội ngũ designer chuyên nghiệp, có tay nghề cao sẵn sàng hỗ trợ ý tưởng may đồng phục của khách hàng thành sản phẩm thực, mọi yêu cầu in áo thun đều được xưởng may Đồng Phục Tiến Bảo đáp ứng, dù bạn chỉ in 1 áo duy nhất. Đặc biệt, Tiến Bảo tin rằng mỗi sản phẩm khi trao đến tay khách hàng đều đáp ứng về mặt chất lượng cũng như có giá gốc tận xưởng tốt nhất.

Không chỉ may đồng phục giá rẻ tại Tp. HCM, Đồng Phục Tiến Bảo của chúng tôi cũng có các xưởng sản xuất tại những tỉnh giáp Tp. HCM như Long An, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận,..

Tại sao bạn nên chọn thương hiệu Đồng Phục Tiến Bảo cho đồng phục của mình?

Với hơn 13 năm kinh nghiệm lĩnh vực may và in đồng phục: Công ty may Đồng Phục Tiến bảo đã có hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực may đồng phục công ty. Tại đây đều có những nhân viên dày dặn kinh nghiệm về thiết kế và sản xuất đồng phục.

Trải nghiệm khách hàng tốt nhất: Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Đồng Phục Tiến Bảo sẽ giúp khách hàng cảm thấy được sự quan trọng của bản thân mình. Đồng Phục Tiến Bảo luôn hướng đến dịch vụ trải nghiệm khách hàng tốt nhất thông qua chất lượng sản phẩm. Ngoài việc mang đến một sản phẩm chất lượng, Tiến Bảo luôn cung cấp cho khách hàng những giá trị tốt nhất khi đặt may đồng phục tại đây.

Chất lượng bảo đảm: Đồng Phục Tiến Bảo cam kết 100% khách hàng sẽ hài lòng về chất lượng sản phẩm và sẽ quay lại với chúng tôi ở những lần tiếp theo.Cam kết của Xưởng may Tiến Bảo: Như đã nói ở trên, Tiến Bảo kinh doanh theo phương châm “Chất lượng và trải nghiệm tốt nhất”. Do đó, khi đặt may áo thun đồng phục công ty tại đây, khách hàng sẽ nhận được giá gốc tốt nhất và dịch vụ trước trong và sau khi may đồng phục. Ngoài ra, Tiến Bảo còn cam kết cho khách hàng như:

Sản xuất đúng 100% so với mẫu thiết kế

Có phần mềm Báo giá nhanh và chi tiết duy nhất hiện nay chưa Cty đồng phục nào có

Giao hàng đúng hẹn, đúng hợp đồng.

Hàng luôn chất lượng và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao

Cần tư vấn về Đồng phục các bạn có thể liên hệ thông tin dưới đây:.

Công ty may Đồng phục Tiến Bảo

VP: 276A Trần Thị Cờ, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Xưởng: 521/10, Thới An 28, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Hotline: 0902 335 112 call zalo 24/7

Email: f5.dongphuc@gmail.com