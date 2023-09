Giá in thiệp cưới là bao nhiêu? In ở đâu uy tín - chất lượng

Trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, không thể không kể đến khâu thiết kế và in ấn thiệp cưới, bởi mỗi tấm thiệp được trao đến tay quan khách là một lời chúc chân thành được nhận lại. Vậy nên, giá thiệp cưới cũng được nhiều cặp đôi chú ý để có thể đưa ra lựa chọn hợp lý và phù hợp cho đám cưới của mình.

1. Yếu tố ảnh hưởng đến giá thiệp cưới

Thực tế, có không ít yếu tố ảnh hưởng đến giá thiệp cưới ngày nay, cụ thể:

- Chất liệu giấy: Mỗi loại giấy sẽ có một phân khúc giá riêng, tuỳ vào độ cứng cáp, thấm mực in... của nó. Một số loại giấy nhập khẩu, hoặc giấy cao cấp thì chi phí sẽ đắt hơn nhiều so với những loại giấy thông thường.

- Mực: Tương tự như với chất liệu giấy, những loại mực đắt tiền, có độ lên màu đẹp và sắc nét khi in ra sẽ có giá cao hơn thông thường. Ngoài ra, còn tuỳ thuộc vào thiết kế tấm thiệp mời đám cưới, các loại mực khác nhau khi in ra cũng sẽ tạo ra tính thẩm mỹ và hiệu ứng khác nhau đối với thiết kế đó. Vì vậy, giá cả cũng sẽ khác nhau tuỳ vào loại mực.

- Phụ kiện đi kèm: Một số mẫu thiệp cưới ngày này thường được sử dụng các loại phụ kiện đi kèm như dấu sáp, nơ, ruy băng, tem dán... để tăng tính thẩm mỹ, tạo ấn tượng và nâng giá trị của tấm thiệp cưới lên. Tuỳ vào việc lựa chọn phụ kiện và thiết kế thiệp cưới như nào thì sẽ có chi phí riêng.

- Thiết kế của thiệp: Đây là yếu tố quan trọng để quyết định chi phí cho một tấm thiệp cưới. Nếu thiết kế thiệp cưới đơn giản hoặc dùng những mẫu có sẵn và sử dụng màu sắc cơ bản thì sẽ có giá thấp, thời gian in ấn cũng rất nhanh chóng. Còn với những tấm thiệp có thiết kế cầu kỳ, nhiều màu sắc... thì chi phí sẽ cao hơn.

- Số lượng thiệp: Hiện nay một số cửa hàng sẽ có nhiều kiểu ưu đãi với số lượng in lớn, vậy nên khi in càng nhiều thì giá tiền sẽ càng được giảm.

2. Các dòng sản phẩm thiệp cưới phổ biến trên thị trường hiện nay

2.1. Thiệp cưới dựa trên phôi có sẵn

Thực tế, thiệp cưới trên phôi có sẵn là loại thiệp cưới tiết kiệm chi phí nhất cho cô dâu chú rể. Loại thiệp cưới này chỉ cần lựa chọn mẫu sẵn có và kiểu giấy muốn in, sau đó sửa đổi các thông tin về đám cưới.

Các cặp đôi có thể tự tìm hiểu các mẫu có sẵn trên mạng hoặc đến cơ sở in ấn thiệp cưới để tham khảo các mẫu mã thiệp cưới. Tuy nhiên, việc lựa chọn các phôi có sẵn để làm thiệp cưới cho mình sẽ khiến các cặp đôi không được thoả sức sáng tạo, cũng như nếu muốn thay đổi nhiều chi tiết để phù hợp với phong cách đám cưới của mình sẽ rất khó khăn.

2.2. Thiệp cưới Design theo phong cách riêng

Các cặp đôi muốn tấm thiệp cưới của mình thật phong cách, thu hút và gây ấn tượng cho khách mời thì thường sẽ tự thiết kế theo phong cách riêng. Với dạng thiệp cưới này, cô dâu chú rể có thể tự thiết kế rồi chọn giấy và in ấn tại cửa hàng, hoặc có thể chọn cửa hàng uy tín để được thực hiện từ A đến Z, từ khâu thiết kế cho đến in ấn, việc của các cặp đôi chỉ cần mô tả rõ ý tưởng mong muốn của mình.

Tất nhiên, với những tấm thiệp cưới tự thiết kế theo phong cách riêng thường sẽ có chi phí cao hơn so với loại thiệp cưới dựa trên phôi có sẵn. Bởi, việc thiết kế riêng sẽ đồng nghĩa với việc dùng các loại giấy, mực in thiệp, phụ kiện đi kèm... cũng sẽ cao cấp hơn so với các mẫu thiệp thông thường.

3. Giá in thiệp cưới bao nhiêu là hợp lý?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp thiệp cưới, và một trong số đó có thể kể tới Thiệp cưới Meliora. Với định hướng luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, Meliora luôn tự tin với phân khúc giá thiệp cưới đẹp phải chăng, chất lượng tốt nhất và nhiều ưu đãi cho khách hàng nhất trên thị trường. Quý khách hàng có thể tham khảo chi phí cho thiệp cưới của Meliora như sau:

- Giá in thiệp từ 100 - 299 thiệp: 2.990 đồng/thiệp

- Giá in thiệp từ 301 - 500 thiệp: 1.990 đồng/thiệp

- Giá in thiệp từ 501 - 800 thiệp: 1.890 đồng/thiệp

- Giá in thiệp từ 800 - 1.000 thiệp: 1.790 đồng/thiệp

- Giá in thiệp trên 1.000 thiệp: 1.500 đồng/thiệp

Bên cạnh đó, Meliora tự hào là đơn vị cung cấp và in ấn những mẫu thiệp cưới với đội ngũ nhân viên tư vấn tâm huyết, nhiều kinh nghiệm nhất trên thị trường.

Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn miễn phí in test trong quá trình kiểm tra và xét duyệt sản phẩm trước khi khách hàng in số lượng lớn và được kiểm duyệt sản phẩm một cách kĩ càng. Đồng thời, chúng tôi cam kết hỗ trợ đổi trả sản phẩm 100% nếu có sai sót xảy ra từ phía mình.

Địa chỉ: Chung cư Eco Dream, Ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội Website: https://thiepcuoimeliora.vn/ Hotline: 091 570 28 31 Email: hotro@thiepcuoimeliora.vn

