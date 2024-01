Hơi thở của đại dương từ 3 cây cầu nghệ thuật Vinhomes Ocean Park 2

Bộ ba cây cầu đi bộ độc đáo tại Vinhomes Ocean Park 2 mang tên Coastal Bridge, Waverly Bridge, Atlantis Bridge lấy cảm hứng từ sò biển, sóng biển và vương quốc Atlantis mang hơi thở của đại dương.

Trải nghiệm như đang nghỉ dưỡng ở biển tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đang giúp không ít cá nhân có thêm năng lượng khi trở về. Nếu có dịp ghé qua quận Midtown của Ocean City Hà Nội, bạn đừng quên ghé thăm và checkin ba cây cầu dưới đây.

Vinhomes Ocean Park 2 và hơi thở của biển từ ba cây cầu độc đáo

Nhiều người thừa nhận, mỗi lần đứng trước biển, tận hưởng không gian rộng lớn và phóng khoáng tại đây giúp họ như trút bỏ mọi gánh nặng. Chất sống giản đơn, mạnh mẽ, quyết liệt mang phong cách đại dương sẽ là làn gió mới mát lành xua tan căng thẳng cho bạn đấy.

Vì thế, bạn đừng quên chạm chân tới bộ ba cây cầu ở Vinhomes Ocean Park 2 sau:

Coastal Bridge lấy cảm hứng từ vỏ sò

Cầu Coastal Bridge nằm ở phía đối diện hồ nước mặn Laguna. Công trình được quy hoạch ở cổng vào số 1 của công viên Royal Wave Park.

Cầu Coastal Bridge lấy cảm hứng từ vỏ sò với những chi tiết uốn lượn độc đáo

Coastal Bridge nổi bật với hình ảnh biểu trưng của những vỏ sò uốn lượn độc đáo. Từ đây, bạn cúng sớm ghé thăm hồ tạo sóng số 3, 4, 5 để thử khám phá cảm giác mạnh với làn nước mát lành.

Ngoài ra, thực khách cũng dễ dàng thưởng thức nhiều món ngon từ biển tại nhà hàng Waterloo chỉ cách cây cầu kể trên vài bước chân.

Waverly Bridge mang vẻ đẹp của sóng biển

Đến với Vinhomes Ocean Park 2, bạn đừng quên checkin tại Atlantis Bridge. Du khách nên di chuyển đến tại vị trí cổng vào số 2 của dự án để sớm tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mềm mại, lôi cuốn của công trình biểu tượng này.

Atlantis Bridge mang đến cảm nhận rõ rệt về vẻ đẹp của sóng biển trong từng chi tiết

Sự độc đáo từ những gam sắc rực rỡ, hình ảnh các ô vuông nhiều màu đan xen nhau,.. đã giúp Atlantis Bridge gây thiện cảm với nhiều người. Công trình thể hiện rõ hình ảnh sóng biển uốn lượn, mang ý nghĩa về sự linh hoạt, dẻo dai.

Từ đây, bạn cũng sớm có thể chạm chân trần và tận hưởng cảm giác thư thái khi tới với công viên Sandy Park. Đồng thời thực khách cũng có những bữa ngon khó quên tại nhà hàng Maris có không gian tinh tế, thân thuộc.

Nếu muốn thay đổi không khí, bạn hãy đến với bể tạo sóng số 1 gần với cây cầu này. Đây là bể tạo sóng lớn nhất công viên được nhiều người lớn yêu thích ghé tìm.

Atlantis Bridge lấy cảm hứng từ thành phố cổ đại Atlantis

Cầu Atlantis Bridge nằm tại cổng vào số 3 của công viên. Khu này gần với công viên cát Sandy hơn cả. Bạn cũng sớm có thể tận hưởng vẻ đẹp tinh khôi và trong trẻo của hồ nước mặn Laguna quy mô 9,3 ha gần kề.

Cầu được lấy cảm hứng từ thành phố cổ đại Atlantis

Atlantis Bridge nổi bật với những chiếc cọc màu xanh là biểu trưng của sự mạnh mẽ, trường tồn. Các chi tiết uốn lượn đậm chất nghệ thuật tại đây cũng giúp cầu trở thành điểm hẹn của không ít cặp đôi vào buổi tối.

Đây là địa điểm đáng trải nghiệm để có thêm nhiều kỷ niệm đang nhớ khi du khách có dịp ghé thăm quận ăn chơi của thành phố Ocean City Hà Nội.

Vinhomes Ocean Park 2- nơi chất sống thượng lưu thăng hoa

Vinhomes Ocean Park 2 đang trở thành điểm đến nhiều nhà đầu tư thông thái cũng như khách mua muốn tìm nơi nơi an cư lý tưởng cho gia đình tìm tới.

Vị trí chiến lược nằm ngay trung tâm thành phố phía Đông đang giúp dự án nhận được đánh giá cao. Từ đây, cư dân không mất quá nhiều thời gian để kết nối với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. Bạn dễ dàng tiếp cận tam giác kinh tế vàng phía Bắc(Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh) chỉ sau từ 40p di chuyển.

Sự có mặt của đường vành đai 3.5, các cây cầu nghìn tỷ như cầu Mễ Sở (4.880 tỷ), cầu Ngọc Hồi (4.880 tỷ), cầu Trần Hưng Đạo (9.000 tỷ), cầu Vĩnh Tuy (2.500 tỷ),... với lộ trình thuận lợi chỉ dưới 10p lái xe cũng giúp mỗi cá nhân sớm đi sâu vào nội thị, tận hưởng trọn vẹn tinh hoa của nội đô đơn giản.

Dừng chân tại đây đồng nghĩa với việc bạn sở hữu hệ sinh thái All in One đẳng cấp của siêu quần thể đô thị biển Ocean City Hà Nội. Mỗi ngày sống ở Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hứa hẹn sẽ mang lại đầy năng lượng, sinh khí cho từng cá nhân.

Có thể thấy, chính sự có mặt của bộ ba cây cầu chủ đề Coastal Bridge, Waverly Bridge, Atlantis Bridge đã giúp Vinhomes Ocean Park 2 mang đậm hơi thở của đại dương, giúp du khách thêm ấn tượng trong hành trình khám phá.

Tin rằng, mỗi cá nhân khi có dịp dừng chân tại miền đất lành đầy nội lực như oceanpark2.vn sẽ có thêm năng lượng để bước tiếp, chinh phục mục tiêu đang chờ phía trước hiệu quả, dễ dàng hơn.

P.V